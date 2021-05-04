Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе
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Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе

2:20:135/4/2021Фото: pxhere
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Работодатель имеет право соответствующим приказом вызвать работника на рабочее место, согласия работника при этом не требуется.

работа
Дни с 4 по 7 мая признаны нерабочими, но отдыхают не все

23 апреля президентом России Владимиром Путиным был подписан указ № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года".

Эта вынужденная мера была предпринята для того, чтобы не допустить резкого скачка по заболеваемости коронавирусом из-за повышенного потока отдыхающих людей, едущих за город на дачи в майские выходные.

Изначально планировалось, что люди будут отдыхать два праздничных периода по три дня: 1, 2 и 3 мая, и 8, 9 и 10 мая. Промежуток с 4 по 7 мая 2021 года все направились бы с места отдыха на работу. Чтобы этого не случилось, было принято решение эти дни сделать нерабочими с сохранением средней заработной платы.

При этом президент отметил, что компании сами вправе решать, кто может не работать в эти дни. Предложено было руководителям компаний определить минимальный штат для работы в эти дни, который обеспечит своевременное выполнение обязательств, взятых на себя компаниями, чтобы не было срывов сроков по заключенным договорам с другими компаниями. Работодатель имеет право соответствующим приказом вызвать работника на рабочее место, согласия работника при этом не требуется.

В эти может быть введена дистанционная занятость для тех, компаний, кто может выполнять работу дистанционно.

Средняя заработная плата должны быть сохранена за работниками в полном объеме. Двойной оплате труда подлежат выходные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно. Дни с 4 по 7 мая не признаны выходными или праздничными днями, поэтому оплачиваются, как обычно. Производственный календарь остался неизменным.

Продление отпуска на эти 4 дня также не предусмотрено.

Не распространяются новые правила на тех, кто занят на непрерывном производстве, а также на медиков, пожарных, работником правоохранительных органов, аварийных диспетчеров, некоторых работникам жилищно-коммунального хозяйства, работников магазинов и так далее.

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