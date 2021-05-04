Базу отдыха с купеческим домом на берегу Обского моря под Бердском выставили на продажу за 200 млн рублей

На сайте "Авито" появилось заманчивое объявление для бизнесменов Новосибирской области. на продажу за 200 млн рублей выставлена база отдыха на берегу Обского моря. Такую цену продавец объясняет срочностью продажи.
В объявлении указано, что база отдыха расположена в 70 км от Новосибирска. Доехать до базы можно не разбивая автомобиль - по асфальтированной дороге. Отмечается, что на территории базы отдыха имеются 10 коттеджей и 34 летних домика. Все дома оборудованы системой пожарной сигнализации, газовым отоплением и системой видеонаблюдения.
Продавец перечислил и другие плюсы объекта. Так, на базы есть административный корпус со столовой и баром, жилой корпус для персонала, дом охотника, дом рыбака, купеческий дом, VIP-корпус, открытый бассейн, дискотека, русская баня с купелью, сауна с бассейном, 10 летних беседок, технические помещения, прачечная.
При этом к продаже с базой прилагаются автомобильный парк и парк катамаранов, лодок и водных мотоциклов.