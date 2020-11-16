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Вторая "стеклянная" остановка появилась в Бердске на "11 квартале". Эту не расстреляют?

15:07 16.11.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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После первого вопиющего случая расстрела стеклянной остновки Мэр города Шестернин говорил, что Бердск не готов к цивилизации. Рядом остался стоять старый металлический павильон.

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Новая "стеклянная" остановка стоит на "11 квартале" Бердска

Новая "стеклянная" остановка появилась в Бердске на "11 квартале". А старый остановочный павильон остался стоять. В чем причина, "Курьер. Среда. Бердск" выяснил у начальника отдела транспорта мэрии Бердска Надежды Нятиной. Она уточнила, что металлический павильон на этой неделе переедет на новое место. Напомним, это вторая "стеклянная" остановка в Бердске. Первую остановку в центре на "Универмаге" расстреляли из рогаток вандалы. Мэр города Шестернин говорил, что Бердск не готов к цивилизации.

- Эту остановку, как и первую стеклянную, установил частный арендатор. Рядом будет торговая точка. А старый павильон переедет на ул. Космическую на остановку "Новая", - рассказала Надежда Валерьевна 16 ноября.

Автор видео Алена Романцова

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От редакции

Простоит нетронутая?

Аноним, 16 ноября 2020 15:28
НВР:
На Фергане? Вы шутите? Подозреваю, что уже делают ставки, сколько дней эта остановка останется целой.

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