Вторая "стеклянная" остановка появилась в Бердске на "11 квартале". Эту не расстреляют?

После первого вопиющего случая расстрела стеклянной остновки Мэр города Шестернин говорил, что Бердск не готов к цивилизации. Рядом остался стоять старый металлический павильон.

Новая "стеклянная" остановка стоит на "11 квартале" Бердска

Новая "стеклянная" остановка появилась в Бердске на "11 квартале". А старый остановочный павильон остался стоять. В чем причина, "Курьер. Среда. Бердск" выяснил у начальника отдела транспорта мэрии Бердска Надежды Нятиной. Она уточнила, что металлический павильон на этой неделе переедет на новое место. Напомним, это вторая "стеклянная" остановка в Бердске. Первую остановку в центре на "Универмаге" расстреляли из рогаток вандалы. Мэр города Шестернин говорил, что Бердск не готов к цивилизации.

- Эту остановку, как и первую стеклянную, установил частный арендатор. Рядом будет торговая точка. А старый павильон переедет на ул. Космическую на остановку "Новая", - рассказала Надежда Валерьевна 16 ноября.

Автор видео Алена Романцова

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.