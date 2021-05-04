Коронавирус в Бердске: Пришла ли третья волна вируса из-за майских праздников-2021 - данные на 4 мая

В Бердске стали известны новые данные о зараженных коронавирусом за последние сутки. Как сообщает оперштаб, на 4 мая под медицинским наблюдением находится 44 бердчанина. За последние сутки тест на коронавирус взяли у 34 жителей Бердска.
Отмечается, что за все время пандемии коронавируса среди бердчан 1 627 выздоровевших и выписанных. При этом на 4 мая найден лишь один инфицированный коронавирусом. Всего же заразились новым вирусом 1703 жителя Бердска. Стоит отметить, что в Бердске живут около 104 000 человек. Процент заражений он очень низок. Предполагалось, что в майские праздники 2021. которые придумал президент России Владимир путин, все россияне поедут на дачи и проведут каникулы с 1 по 11 мая в одиночестве. Это позволило бы снизить вероятность всплеска третьей волны коронавируса.