Шикарный особняк экс-главы СО РАН Асеева арестовал суд

Для академика одним из немногих позитивных моментов этого года стало повышение мэрией ежемесячного денежного вознаграждения почетных жителей с 40,9 тыс. до 43,1 тыс. рублей.

Суд арестовал коттедж и автомобиль академика Асеева

Неприятности, начавшиеся осенью прошлого года, не покидают бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева в этом году.

Так, в сентябре 2020 года на него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере). А в конце октября, как стало известно «Родным берегам», на имущество академика и его дочери Ольги наложен арест.

Речь идет о коттедже на улице Мальцева, 16, который согласно решению Советского районного суда от 29 апреля 2015 года, смогла приватизировать Ольга Асеева, а также об автомобиле Peugeot 407 (2009 года выпуска), который принадлежит академику.

Арест имущества Ольги Асеевой и её отца Александра Асеева произведен Советским районным судом по ходатайству следствия. «Срок ареста имущества – 2 месяца, но затем он будет продляться на все время следствия», – пояснил «Родным берегам» источник, знакомый с ситуацией. Коттедж и автомобиль пока находятся под арестом до 25 ноября, на этот срок владельцам запрещены продажа, дарение, обмен, залог и другие способы отчуждения и распоряжения имуществом. Но пользоваться им (например, ездить на автомобиле), конечно, можно. Постановления Советского районного суда вступили в силу с 12 ноября.

Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего председателя СО РАН связано с приватизацией упомянутого коттеджа, стоимость которого оценена в 45 млн рублей. В этот коттедж после реконструкции, которая на самом деле была строительством нового здания, академик вселился по договору найма, внеся в него проживающую за пределами РФ Ольгу Асееву.

По версии следствия, Александр Асеев не нуждался в служебном жилье, так как у него была квартира в жилом доме на пр. Коптюга,5. «Подозреваемый (в 2015 году) организовал и направил в суд исковое заявление к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, при этом подделав ее подпись, поскольку последняя отсутствовала на территории Российской Федерации. На основании представленных фиктивных документов, введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований», – разъясняло ситуацию региональное управление СКР.

Отметим, что для академика одним из немногих позитивных моментов этого года стало повышение мэрией ежемесячного денежного вознаграждения почетных жителей с 40,9 тыс. до 43,1 тыс. рублей. Александр Асеев стал почетным жителем Новосибирска в 2018 году

Источник: rberega.info