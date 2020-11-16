Предложили узаконить торговлю в соцсетях в Госдуме

По его мнению, если речь идёт о том, чтобы вписать в легальное поле самозанятых, которые делают торты, духи, ботинки и другие товары ручной работы, следует переработать множество нормативных актов, чтобы люди могли заниматься любимым делом, а их клиенты получали качественный и безопасный продукт.

Депутаты предлагают узаконить торговлю в социальных сетях

В условиях кризиса государство должно поддерживать бизнес-начинания россиян, считают парламентарии.

Продажи через социальные сети давно стали привычной частью практически любого бизнеса. И именно с этого начинают свой путь в предпринимательство те россияне, которые сами изготавливают какие-то товары, будь то одежда, игрушки или торты по уникальной рецептуре. Однако многие занимаются этим, не имея никаких разрешений и лицензий, то есть, по сути, нелегально. Минпромторгу предлагают блокировать аккаунты таких людей, а самих граждан штрафовать за незаконное предпринимательство. Однако в Госдуме против репрессивных мер, выяснила «Парламентская газета».

Что предложили Минпромторгу



С идеей распространить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность на тех, кто без разрешений и лицензий торгует через социальные сети, выступил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Свои соображения на этот счёт он изложил в письме на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сообщили СМИ 9 ноября. Он также призвал Минпромторг заняться разработкой механизма блокировки аккаунтов «серых» продавцов в соцсетях.

Упомянутые штрафы, согласно Кодексу об административных нарушениях, касаются занятий бизнесом без регистрации в качестве ИП или юрлица. Такое нарушение может обойтись в 500-2000 рублей. Если же бизнес гражданина связан с лицензируемой деятельностью, например торговлей спиртным или оружием, то с него взыщут до 2,5 тысячи рублей и конфискуют всю продукцию и оборудование.

Кто торгует через соцсети

Объёмы продаж через соцсети в России ежегодно растут, и пандемия только ускорила развитие этого рынка. По подсчётам экспертов, сегодня на соцсети приходится более 20 процентов всех онлайн-продаж, а в год там совершается сделок на 600 миллиардов рублей.

Интерес бизнеса к социальным сетям объясним. Ведь они дают возможность компании самой прийти к покупателю, а не ждать, пока он найдёт её. Согласно исследованию Brand Analytics, этим каналом, как правило, пользуются обеспеченные люди молодого и среднего возраста, живущие как в городах, так и в посёлках. Важный аргумент — пользователи проводят на этих сайтах порой по несколько часов в день. «Платёжеспособные молодые люди до 24 лет предпочитают искать информацию о товаре или бренде именно в соцсетях, а одна четвёртая респондентов призналась, что активности (лайки, репосты, комментарии) в сообществе магазина могут склонить их к покупке», — приводит VC.ru итоги исследования аналитической компании Smart Insight.

В России социальными сетями пользуется около 100 миллионов человек, и более 95% онлайн-потребителей имеют аккаунты минимум в двух соцсетях, сообщал VC.ru.

Такой формат продаж интересен даже крупному бизнесу, так как позволяет находить именно ту аудиторию, которой интересно его предложение, и общаться с ней напрямую. По данным Data Insight и Яндекс.Кассы, 76% компаний, торгующих в онлайне, используют социальные сети.

Ещё более привлекательны соцсети для начинающих предпринимателей, так как здесь можно продвигать продукцию с минимальными затратами на рекламу. Также этот формат используют россияне, которые продают товары собственного изготовления ради дополнительного заработка. Часто этим занимаются мамы в декрете, студенты, пенсионеры. Как правило, они не считают необходимым регистрироваться в качестве ИП, так как доходы от такой деятельности невелики — в отличие от расходов на администрирование предприятия и уплату различных налогов.

Особенно актуален этот вид заработка во время пандемии, когда люди оказались не в лучших экономических условиях, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его мнению, не стоит мешать таким людям хоть как-то улучшать своё материальное положение.

«Кто-то, например, вяжет, шьёт-вышивает, я вижу море предложений в «Инстаграме» по пошиву одежды или игрушек. Часто этим занимаются пожилые люди. И вместо того, чтобы поддержать их, предлагается блокировать их аккаунты, лишать возможности выйти на аудиторию», — возмутился депутат. Он отметил, что гораздо перспективнее стимулировать индивидуальное предпринимательство в России, а не ставить ему барьеры.

Людям нужны возможности

Регулировать продажи через социальные сети необходимо, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. В пользу этого он назвал три аргумента. Во-первых, серая торговля нарушает принципы здоровой конкуренции, то есть мешает развиваться добросовестному бизнесу. Ведь очевидно, что товары того, кто не платит никаких налогов и не содержит штат бухгалтеров и менеджеров, явно дешевле. Во-вторых, в легализации торговли заинтересовано государство, которое получает налоги. В-третьих, если клиент такого «вольного» продавца получит некачественный товар, то защитить свои потребительские права он не сможет.

С другой стороны, добавил Айрат Фаррахов, очевидно, что социальные сети — это мощный ресурс для продвижения своей продукции и развития бизнеса. «В любом случае торговля через соцсети — это то, что уже пришло и никогда уже не уйдёт. Поэтому лучше создать условия, сделать переходный период, чтобы люди могли легализоваться, а если они не воспользуются этой возможностью — тогда уже применять блокировку. Только в этом случае уже должна возникать ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность», — сказал он «Парламентской газете».

Выходом может стать статус самозанятого, считает Айрат Фаррахов. Такой налоговый режим позволяет заниматься торговлей без образования ИП, всё оформление происходит в смартфоне, а налог на прибыль составляет всего четыре процента. Сегодня получить такой статус могут жители любого региона.

Но есть несколько нюансов, указал депутат. Так, самозанятые не вправе продавать подакцизную продукцию (алкоголь, табачные изделия) и товары, подлежащие маркировке (шубы, обувь, духи и так далее). К другим видам бизнеса есть дополнительные и довольно серьёзные требования.

«Например, человек изготавливает какие-то уникальные торты на заказ и рекламирует их в соцсетях. Это не розничная торговля, не подакцизная и не маркируемая продукция, то есть он может заниматься этим в качестве самозанятого. Но нормативные акты запрещают изготавливать пищевую продукцию, те же кондитерские изделия, в домашних условиях — надо снимать помещение, которое отвечает требованиям Роспотребнадзора», — привёл пример Фаррахов.

По его мнению, если речь идёт о том, чтобы вписать в легальное поле самозанятых, которые делают торты, духи, ботинки и другие товары ручной работы, следует переработать множество нормативных актов, чтобы люди могли заниматься любимым делом, а их клиенты получали качественный и безопасный продукт.

Источник: pnp.ru