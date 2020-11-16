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Какой регион первым ввел полную самоизоляцию из-за коронавируса в России?

18:40 16.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Правительству субъекта пришлось сделать этот шаг из-за острой нехватки лекарств и мест в больницах. Пока карантин действует до 30 ноября.

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Первый в России регион ушёл в полную изоляцию из-за коронавируса

В России в строгую изоляцию из-за новой коронавирусной инфекции ушла Бурятия. Она стала первой в стране, вынужденной пойти на такую меру, чтобы противостоять распространению инфекции. Правительству республики пришлось сделать этот шаг из-за острой нехватки лекарств и мест в больницах, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава республики постановил закрыть все ТЦ, общепит, салоны красоты и фитнес-клубы. Ограничения не коснулись общепита, находящегося в предприятиях и гостиницах, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи и торговых точек с товарами первой необходимости.

Карантин введён сроком до 30 ноября. При этом региональные власти обещали бизнесу поддержку в виде налоговых послаблений.

На данный момент в Бурятии зафиксировано 14 838 пациентов с COVID-19 нарастающим итогом, из них скончалось 273 человека, выздоровело более 12 600. Всего по стране выявлено более 1,9 миллиона заболевших новой коронавирусной инфекцией.

COVID-19 карантин коронавирус режим самоизоляции
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