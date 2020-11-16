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Путин: сократился наркотрафик из-за коронавируса. «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

18:52 16.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Путин считает, что ситуация с запрещенными веществами остается «сложной» и носит «латентный характер». Он отметил, что «важно совершенствовать систему оказания медпомощи наркозависимым».

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«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Путин рассказал о сокращении наркотрафика из-за коронавируса

Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что контрабанда наркотиков в РФ уменьшилась на треть.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — заявил 16 ноября Владимир Путин на совещании с Совбезом, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает сайт Кремля.

По его словам, это связано с тем, что из-за коронавируса границы многих стран оказались закрыты. Президент при этом призвал готовиться к открытию границ и борьбе с восстановлением наркотрафика.

Путин считает, что ситуация с запрещенными веществами остается «сложной» и носит «латентный характер». Глава государства также отметил, что «важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым».

контрабанда коронавирус наркотик наркотрафик Владимир Путин
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