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Пробка: ДТП с машиной "Яндекс.Такси" и Toyota заблокировала ул. Черемушную в Бердске

20:13 16.11.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Автомобилисты жалуются на то, что за бердскими дорогами плохо следят после первых снегопадов. Авария произошла возле комплекса "Здоровье".

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Около 8 часов вечера на ул. Черемушной образовалась пробка в направлении от торгового центра в ул. Космической

Вечером возле комплекса "Здоровье" в Бердске столкнулись "Тойота" и автомобиль с опознавательными знаками "Яндекс.Такси".

Может быть, авария сама по себе не настолько серьезная, но она создала большие проблемы остальным участникам дорожного. Около 8 часов вечера на ул. Черемушной образовалась пробка в направлении от торгового центра в ул. Космической.

Автомобилисты жалуются на то, что за бердскими дорогами плохо следят после первых снегопадов.

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От редакции

Не чистят в Бердске дороги?

Патриот, 16 ноября 2020 20:33
Гонять не надо!Такси вообще смертники ездят,в телефонах навигаторах залипают и на дорогу не смотрят!А дороги у нас русские пора привыкнуть и не ныть!

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