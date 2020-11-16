Пробка: ДТП с машиной "Яндекс.Такси" и Toyota заблокировала ул. Черемушную в Бердске

Автомобилисты жалуются на то, что за бердскими дорогами плохо следят после первых снегопадов. Авария произошла возле комплекса "Здоровье".

Около 8 часов вечера на ул. Черемушной образовалась пробка в направлении от торгового центра в ул. Космической

Вечером возле комплекса "Здоровье" в Бердске столкнулись "Тойота" и автомобиль с опознавательными знаками "Яндекс.Такси".

Может быть, авария сама по себе не настолько серьезная, но она создала большие проблемы остальным участникам дорожного. Около 8 часов вечера на ул. Черемушной образовалась пробка в направлении от торгового центра в ул. Космической.

Автомобилисты жалуются на то, что за бердскими дорогами плохо следят после первых снегопадов.

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