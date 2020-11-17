Обязательную медицинскую экспертизу школьных программ могут ввести в России

А так же разработать единые стандарты закупок продуктов в рамках реализации закона о школьном питании.

Сегодня у школьников фиксируется рост заболеваний органов зрения, опорно-двигательной системы, органов пищеварения

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила ввести обязательную медицинскую экспертизу школьных программ и разработать единые стандарты закупок продуктов в рамках реализации закона о школьном питании. Об этом она заявила на заседании рабочей группы Госсовета по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования», передаёт в понедельник пресс-служба депутата.

Как отметила вице-спикер, сегодня у школьников фиксируется рост заболеваний органов зрения, опорно-двигательной системы, органов пищеварения. При этом «врачи не подключены к экспертизе образовательных программ, никто не даёт оценку нагрузки на ребёнка, влияния на него новых технологий обучения».

«Здесь очевидный дисбаланс и противоречие. Невозможно не оценивая сохранность здоровья ребёнка, предлагать всё новое и новое. Должен быть баланс в пользу здорового развития ребёнка», — сказала Яровая.

В связи с этим она предложила сделать медицинскую экспертизу образовательных программ обязательным условием их адаптивности и реализации.

Ещё одна инициатива парламентария связана с реализацией закона о школьном питании. «Предлагаю для регионов сделать обязательным разработку единых стандартизированных конкурсных закупок, чтобы в этом стандарте были заложены критерии качества закупок продуктов для детского питания», — заявила законодатель.

Ирина Яровая также рассказала о позитивном опыте Камчатского края. Она, в частности, сообщила, что с 2016 года в регионе реализуется программа установки в детских садах и школах приборов автоматического погодного регулирования.

«Мы снизили заболеваемость детей, уход мам на больничные и создали ещё экономию средств. Ранее мною отработан вопрос с Министерством энергетики РФ и министерство поддержало этот подход. Предлагаю сделать по регионам со сложными климатическими условиями обязательным этот стандарт подключения автономного и комфортного теплообеспечения при строительстве новых школ и детских садов», — заявила зампред Госдумы.

Она предложила начать реализацию пилотного проекта на Дальнем Востоке, а затем в целом по стране.

В марте Президент России Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников. Согласно документу, с 1 сентября 2020 года всех учеников с 1-го по 4-й класс независимо от достатка семьи должны обеспечивать бесплатным горячим завтраком или обедом за счёт федерального и регионального бюджетов.

Источник: pnp.ru