Финансовый прогноз на 12 месяцев 2021 года: Транзитный Уран уже совершал денежные реформы в 1993 и 1998 годах

31 марта 2021 года транзитный Уран перестанет воздей­ствовать на Хирон в карте страны, но до этого момента курс рубля по отношению к другим валютам будет ходить ходуном.

2021 год примет эстафету от 2020-го и продолжит раскачивать экономику

В преддверии перемен

2021 год примет эстафету от 2020-го и продолжит раскачивать экономику. Транзитный Уран, планета преобразований, образует квадратуру к Хирону в гороскопе России, который имеет отношение к деньгам.

Уран уже принимал участие в денежных реформах России. Сначала в 1993 году, когда происходил обмен советских купюр. А затем и в 1998-м.

1 января 1998 года правительство и Центральный банк провели деноминацию рубля: один новый рубль стал равняться 1 000 старых. Вскоре после деноминации, 17 августа 1998 года, правительство объявило дефолт по внутренним обязательствам, а курс рубля сильно упал по отношению к другим валютам. Каждый раз Уран формировал важные аспекты к другим планетам.

Влияние транзитного Урана мы ощутили и в 2020-м, когда он образовал оппозицию к Хирону и секстиль к Меркурию (обе планеты имеют отношение к дому денег в гороскопе РФ).

31 марта 2021 года транзитный Уран перестанет воздей­ствовать на Хирон в карте страны, но до этого момента курс рубля по отношению к другим валютам будет ходить ходуном.

В 2020 году мир сотрясало великое соединение трансформатора-Плутона с Юпитером и Сатурном в Козероге, и мы наблюдали за событиями, предвидеть которые было практически невозможно. У современного человека просто нет необходимого опыта: в последний раз эти планеты встречались в знаке Козерога 736 лет назад. В 2021 году нам предстоит испытать на себе влияние великих квадратов от Урана на Сатурн. Два космических титана формировали квадратуры 500 лет назад из знаков Зодиака Водолея и Тельца. Чего же нам ждать от противостояния двух важнейших планет?

Надо учитывать, что Сатурн — это нормы, правила, порядок, установленные законы, верховная власть, консерватизм. Уран же символизирует обновления, перевороты, кардинальные перемены. Поэтому нужно готовиться к изменениям, осознать, что жить по-старому уже не получится. Под таким небесным влиянием говорить о стабильности экономики не приходится: Уран затронет непосредственно точку верховной власти страны. Так что перестановки в правительственных структурах еще не закончены.

Вероятнее всего, денежная реформа в России произойдет позже, в период с июня 2023 года по май 2024 года, когда транзитный Уран одновременно захватит и Венеру, и Плутон гороскопа РФ. Не исключено, что старые деньги будут менять на новые. Если у вас есть накопления в рублях, будьте готовы к такому развитию событий. Подумайте, возможно, стоит не спеша переводить сбережения в другую валюту или вложить их в недвижимость.

Январь

Очень неспокойный месяц, особенно вторая половина. Напряжены все денежные планеты. Не спешите приобретать технику и новые гаджеты. А еще учтите, что в этот период могут активизироваться мошенники: не покупайтесь на заманчивые предложения. Никому не давайте в долг: впереди сложные времена, деньги могут и не вернуть. 30 января Меркурий начинает ретроградное движение. В конце месяца внимательно читайте все договоры, по возможности ничего не подписывайте.

Февраль

Меркурий ретрограден до 20-го числа. Если ранее вы не планировали открывать свой бизнес, заключать важные контракты, принимать предложения по работе, то до указанного момента делать этого не стоит. Внимательно знакомьтесь со всеми документами. Меркурий сейчас злой, плетет интриги и по-прежнему держит в напряжении денежные планеты. И вы не расслабляйтесь. Не тратьте сбережения на безделушки. Не выступайте поручителями, не оформляйте кредиты и не давайте в долг.

Март

Начало месяца окажется непростым. Суще­ствует опасность неожиданно потерять деньги. Но после женского праздника напряжение постепенно сойдет на нет. Захочется расслабиться, по­зволить себе приятные и полезные приобретения, а также помочь тем, кто остро нуждается в деньгах. Это время подходит для крупных трат и благотворительности. Самый удачный период для покупок — третья декада месяца. В первую очередь это касается недвижимости и товаров для дома.

Апрель

И снова звезды советуют затянуть пояса. Весь месяц берегите денежки. Крупные покупки не принесут удовлетворения. Наоборот, лишь неприятное послевкусие останется. Если вы окажетесь перед выбором, отложите принятие решения. Тогда в итоге убедитесь, что оба варианта проигрышные, по­этому имеет смысл дождаться третьего. Откажитесь от импульсивных приобретений, ни в коем случае не рискуйте своими деньгами и не поддавайтесь на провокации авантюристов.

Май

В первой половине месяца не оформляйте важные документы. Особенно это касается завещаний. Не стоит ни с кем обсуждать свое финансовое положение, делиться планами, которые так или иначе затрагивают денежную тему. Это хорошее время для страхования имущества. Если вам сделают интересное карьерное предложение, соглашайтесь. Но учтите, что 26 мая лунное затмение: не планируйте на этот период важные дела. А 30-го числа Меркурий начинает попятное движение.

Июнь

Меркурий ретроградный до 23 июня. Не нужно запускать новые проекты, регистрировать фирмы, подписывать соглашения, делать вклады и оформ­лять кредиты. Занимайтесь лишь теми делами, которые вы начали до 30 мая. И конечно, не доверяйте непроверенной информации. 10 июня произойдет солнечное затмение: период очень напряженный. После 25-го числа начнется благоприятное время для финансовых операций. Однако рисковать деньгами по-прежнему опасно!

Июль

Первая половина июля подходит для приобретения любых транспортных средств. Можно купить машину, велосипед, мотоцикл или, например, лодку. После 15-го числа возникнет напряжение в финансовой сфере, поэтому все сделки желательно провести до этой даты. Во второй половине июля следует привести в порядок денежные документы, оплатить штрафы и налоги, по возможности расквитаться с долгами. Высока вероятность масштабных проверок со стороны налоговой службы.

Август

В течение первых двух декад рекомендуем тратить деньги только на самое необходимое. Для крупных приобретений и заключения финансовых соглашений этот период совершенно не подходит. А вот после 19 августа наступит удачное время для крупных покупок, сделок, устройства на новую работу. В третьей декаде хорошо бы записаться на курсы, которые позволят вам повысить профессиональный уровень и в будущем претендовать на более высокую зарплату.

Сентябрь

Период с 6 по 26 сентября подходит для любых финансовых операций. Обращайте внимание на все идеи, которые вас посетят в это время, не отказывайтесь от деловых предложений — это позволит укре­пить финансовые позиции. 27-го числа Меркурий пойдет вспять. Если до этого момента вам предложат хорошую работу, но устроиться на нее вы сможете лишь на ретроградном Меркурии, не отказывайтесь. Просто будьте внимательны, подписывая документы, и «на берегу» обговорите все условия договора.

Октябрь

До 18-го числа, пока Меркурий пятится, никаких важных решений не принимайте. К возможностям «волшебным образом» уладить денежные проблемы и сорвать большой куш относитесь с настороженностью. Вероятнее всего, затея окажется неудачной. Даже больше: ввязавшись в авантюру, вы рискуете потерять то немногое, что имеете. Третья декада окажется более спокойной и предсказуемой. Однако для важных дел и финансовых вложений время по-прежнему не самое подходящее.

Ноябрь

В целом месяц достаточно позитивный. Можно совершать крупные покупки, достаточно свободно распоряжаться личными финансами. Но только не в период с 14 по 24 ноября. Это очень напряженное время, особенно 19-е число — день лунного затмения. Надо быть предельно осторожными, никого не посвящать в свои планы. Постарайтесь отследить, как затмение повлияет на финансовый рынок. Это позволит сориентироваться в ситуации, определиться с планами на ближайшее будущее.

Декабрь

Хорошо, если до декабря вы успели завершить все важные финансовые дела, оплатить крупные расходы. 4-го числа произойдет солнечное затмение, которое способно серьезно изменить финансовую ситуацию — и не факт, что в лучшую сторону. Будьте внимательны и осторожны. 19 декабря Венера, отвечающая за деньги и имущество, начнет ретроградное движение. Операции с недвижимостью лучше проводить в третьей декаде — при усло­вии, что вы вышли на сделку ранее.

Источник: oracle-today.ru