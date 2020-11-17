Цель Дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей

19 ноября 2020 года - Международный мужской день.

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD).

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира.

Идея проведения подобного праздника звучала еще в 1960-х годах, когда появились предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля — по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, руководившего центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в феврале.

Инициатором сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

Цель Дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.

В этот день по всему миру проходят различные семинары, мероприятия в школах, программы на радио и телевидении, мирные демонстрации и шествия, круглые столы, а также показы арт-объектов, посвященные роли мужчин в обществе. Порядок празднования этого дня не является обязательным, как и его тематика. Несмотря на то, что ежегодно всем странам предлагается какая-либо одна основная тема празднования (например, «Мужское здоровье», «Излечение и прощение», «Позитивная роль мужчин» и другие), каждое государство и каждый город вправе выбрать более актуальную для себя тему.

Кстати, не стоит путать этот праздник с Всемирным днем мужчин, который появился по инициативе первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и отмечается в первую субботу ноября.

Источник: calend.ru