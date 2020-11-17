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Пенсия неработающего пенсионера в 2021 году будет 20 222 рубля. Правда, только в Москве

10:50 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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В 2021 году расходы на соцподдержку вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом и составят почти 570 млрд рублей. Забота о москвичах старшего поколения является приоритетом в работе Правительства Москвы и одним из основных направлений Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы».

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Как сообщили в пресс-службе, в 2021 году величину городского социального стандарта — пенсия и доплата — планируется повысить на 3,7%

Минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих в городе как минимум 10 лет, повысится в следующем году с 19,5 тысячи рублей до 20 222 рубля, заявили в понедельник в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения. 

Самая большая статья бюджетных расходов в программе бюджета социальной защиты на 2021 год — доплаты к пенсиям московских пенсионеров. В 2021 году на эти цели будет направлено 164,8 млрд. рублей. Это запланировано в городском бюджете, проект которого был представлен на заседании Московской городской Думы.

В 2021 году расходы на соцподдержку вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом и составят почти 570 млрд рублей. Забота о москвичах старшего поколения является приоритетом в работе Правительства Москвы и одним из основных направлений Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы».

Каждый 3-й москвич, а это около 4,5 млн горожан, пользуются мерами социальной поддержки от города. Самая большая статья бюджетных расходов этой программы — доплаты к пенсиям московских пенсионеров. В 2021 году на эти цели будет направлено 164,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше текущего года.

В 2021 году величину городского социального стандарта (пенсия и доплата) планируется повысить на 3,7%, что является единым процентом индексации всех видов социальных выплат на следующий год. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рублей, что на 722 рубля больше, чем в текущем году. Средний размер региональной социальной доплаты — около семи тысяч рублей.

Это позволит повысить размер региональной социальной доплаты к пенсиям почти 2,1 миллиона москвичей. В результате почти 400 тысяч человек получат увеличение городской доплаты, из которых 23 тысячи — впервые приобретут право на эту выплату.

Напомним, в 2018 году размер городского социального стандарта минимального дохода неработающего пенсионера составлял 17 500 рублей, с сентября 2019 года — 19 500 рублей.

 
бюджет доплаты население размер пенсий соцзащита Госдума РФ Заксобрание ТАСС
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