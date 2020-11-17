Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами снежные заносы, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью: -8, -13 при прояснениях до -20, днем: -8, - 13°С.
Какие сюрпризы готовит погода 17 ноября жителям Бердска?
06:30 17.11.2020
На дорогах местами снежные заносы, гололедица.
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От редакции
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БердскКакие сюрпризы готовит погода 17 ноября жителям Бердска?
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