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Какие сюрпризы готовит погода 17 ноября жителям Бердска?

06:30 17.11.2020 Фото: pixabay
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На дорогах местами снежные заносы, гололедица.

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Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами снежные заносы, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью: -8, -13 при прояснениях до -20, днем: -8, - 13°С.

погода прогноз снег
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