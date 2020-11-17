Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 17 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Серьезные решения отложите на вечер

Гороскоп на 17 ноября для знаков стихии Огня

Овен

Овну без труда удастся убедить оппонентов в своей правоте. Многие его идеи найдут поддержку. Стоит проявить настойчивость, чтоб решить дела, которые давно требуют завершения. Рекомендовано прислушаться и к мнениям противостоящей стороны и достигнуть совместного решения спорных вопросов. Этот совет действует во всех сферах жизни.

Лев

Этому знаку зодиака придётся действовать энергично и настойчиво. Тогда помощь планет будет сопутствовать в делах, которые буквально свалятся Льву на голову. Начало дня доставит много хлопот и заставит представителей Огненной стихии изрядно поволноваться, но постепенно ситуация выровняется и к ним вернётся уверенность в своих силах. Астролог советует полагаться в этот день только на свои мнения и не слишком доверять советам даже близкого окружения.

Стрелец

Энергия Стрельца будет толкать его на скоропалительные необдуманные решения, провоцировать негативную реакцию на резкие и критичные высказывания. Поэтому стоит немного попридержать свой пыл и энтузиазм в трудовой деятельности, чтоб не «нарубить дров» сгоряча. К вечеру эмоции улягутся и можно спокойно провести время в кругу семьи или хороших друзей.

Гороскоп на 17 ноября 2020 года для знаков стихии Земли

Телец

Для этого знака зодиака звёздами предоставлены хорошие возможности по продвижению своих замыслов. Смекалка и трезвый расчёт будут ему помощниками в этот день. Надо только сосредоточиться на главных задачах, не тратить энергию и время на пустяки. После трудовых успехов неплохо бы провести вечер в домашней уютной обстановке, услышать слова одобрения от второй половинки.

Дева

Дела будут идти ровно и спокойно. Однако Девам придётся для этого заранее хорошо распланировать все задачи дня, с которыми предстоит справиться. Ещё нужно запастись терпением. Многие из окружения этого знака будут вольно или невольно вмешиваться в течение дел и ситуаций. Астролог рекомендует для смены обстановки переключаться на позитив в течение дня, если это возможно – совершать кратковременные прогулки на свежем воздухе.

Козерог

Звёзды не исключают возможность Козерогам быть втянутым в авантюру финансового характера. Также есть риск быть обманутым при совершении сделок и покупок. Нужно проявить бдительность, внимательно изучать документы, совершать расчёты без спешки. Вечернее время может оказаться очень полезным для посещения публичных мероприятий. Здесь представителям этого знака удастся привлечь к себе внимание и нужных деловых людей, и особ противоположного пола.

Гороскоп на 17 ноября для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Этому знаку зодиака в данный период будут лучше удаваться дела, связанные с физическим трудом. Некоторая путаница в мыслях осложнит умственные упражнения. Для интеллектуальной деятельности не лучший период. Понадобится максимум концентрации внимательности, что может спровоцировать головные боли. Творческая деятельность также не принесёт желаемого результата.

Весы

У Весов благоприятный период. Острый ум и молниеносная реакция, которая не так уж свойственна этому знаку, позволят справиться с многочисленными задачами дня. Энергетический потенциал высок. Можно смело браться за то, что не удавалось решить раннее. В отношениях с любимым человеком полная гармония и взаимопонимание. Возможны судьбоносные решения.

Водолей

Голову Водолея посетят мысли и идеи, которые удивят многих своей оригинальностью и простотой одновременно. День будет хорош для восприятия разного рода знаний, усвоения информации. Астролог только не советует общаться с неуравновешенными людьми, не поддаваться эмоциональным всплескам. Любой «выход из себя» тормозит продуктивность любого труда.

Гороскоп на 17 ноября для знаков стихии Воды

Рак

Напряженный день будет у Рака. Дел и задач, с которыми необходимо справиться, ожидается много. Самостоятельный Рак всюду старается успеть. Неприязнь могут вызывать люди, отвлекающие своими советами и вопросами. Чтоб не сорваться необходимо проявить терпение и немного «уйти в себя», не отвлекаясь на внешние раздражители. В личных отношениях поможет интуиция, умение понять любимого человека.

Скорпион

Обострённое чутьё всех нюансов возникающих ситуаций дня поможет решить многие проблемы. В этот день прозорливость и предвидение выгоды будущих периодов помогут Скорпиону поставить на поток реализацию своих планов. Для некоторых это будет полной неожиданностью. Но астролог не советует отступать от задуманного. Звёзды благоволят к тем, кто обладает сильным духом и упорно движется к цели.

Рыбы

Непростой день для Рыб. Астролог советует относиться к своим обязанностям без излишнего энтузиазма и инициативности. Просто нужно выполнять то, что следует делать. Деловая «искорка» в текущий момент только усложнит все ситуации. К тому же есть риск травматизма. Рекомендовано устраивать небольшие паузы для отдыха во время рабочего процесса.

Источник: rsute