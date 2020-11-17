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Сошли 35 вагонов поезда с рельсов во Владимирской области. Разлилось 6 цистерн с мазутом. Один человек погиб

08:31 17.11.2020 Фото: МЧС Владимирской области
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Повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Возгорания не последовало.

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На место незамедлительно выехали подразделения МЧС и других экстренных служб

В понедельник, 16 ноября, в 14:07 (мск) на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. По данным ГУМЧС региона, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.

Поздно вечером 16 ноября на месте происшествия на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области состоялось заседание областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание комиссии провели заместитель губернатора области Роман Сергеевич Годунин и начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области полковник внутренней службы Алексей Владимирович Купин.

На заседании были приняты решения по ликвидации последствий ЧС, связанной с розливом нефтепродуктов, скоординированы мероприятия и сроки проведения аварийно-восстановительных работ, приняты решения по дополнительным рейсам пригородных поездов, а также дополнительным автобусным рейсам для населения.

Напомним, из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 – Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

Сообщение о происшествии поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 14.42. 16 ноября. В результате аварии пострадал один человек, из нескольких цистерн разлились нефтепродукты, повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Возгорания не последовало.

Для дальнейшего предотвращения пожара силами сотрудников МЧС создана пенная подушка, сообщает МЧС Владимирской области.

На месте работает группировка сил и средств в составе 274 человек, 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 78 человек, 21 единица техники.

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