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Призвал готовиться к досрочным выборам в парламент президент Армении

11:15 17.11.2020 Фото: pixabay.com
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Данное соглашение вызвало массовые протесты в Ереване.

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Президент Армении призвал готовиться к досрочным выборам в парламент

Президент Армении Армен Саркисян 16 ноября выступил с посланием, в котором призвал правительство и Национальное собрание готовиться к досрочным парламентским выборам.

«Арцах (Нагорный Карабах — Ред.) ранен. Мы имеем бушующее общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Арцаха имеет место гуманитарная катастрофа. Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью», — сказал Саркисян.

Он отметил, что за последние дни провел несколько встреч с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными группами и представителями диаспоры. Абсолютное большинство, по его словам, сходятся в одном — необходима отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

«Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией», — подчеркнул президент.

По словам Саркисяна, несмотря на прекращение войны, Карабах и Армения, а также весь армянский народ, вступают в этап новых испытаний, и каждая ошибка может иметь катастрофические последствия. Единственный выход из сложившейся ситуации — проведение внеочередных парламентских выборов.

Кроме того, ранее в этот же день на встрече с жителями Гадрута он подчеркнул, что не имел никакого отношения к заявлению о прекращении огня, подписанному премьером Армении и президентами России и Азербайджана.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Данное соглашение вызвало массовые протесты в Ереване. В частности, уже в ночь на 10 ноября активисты ворвались в здание парламента, устроили беспорядки и потребовали отставки премьера.

Протестующих премьер-министр раскритиковал, однако сам к власти также пришел посредством волнений в Армении и отстаивая свободу выражения воли народа.

Источник: president.am

Армения парламент Армен Саркисян
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