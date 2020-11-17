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Народные новости

Вы забеременели в юном возрасте? Мамы, ждем ваши истории! Анонимность гарантируем

11:19 17.11.2020
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Хотите поделиться своим опытом или может обратиться за советом, как жить и поступить в такой ситуации? А может быть много лет назад вы стали юной мамой и вырастили ребенка, можете дать совет тем, кто оказался в сложной ситуации?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал "Курьер. Среда. Бердск":

Юные мамы, редакция "Курьер. Среда. Бердск" обращается к вам. Так сложилась жизнь, что вы забеременели в совсем юном возрасте, сейчас в пандемию и во времена дистанционного обучения. Расскажите свою историю, поделитесь опытом. Возможно вам нужна помощь и поддержка? Сообщите о себе в редакцию.

Или может вы мать юной девочки, которая ждет ребенка (или отец, родители)? Хотите поделиться своим опытом или может обратиться за советом, как жить и поступить в такой ситуации? Опасно ли дистанционное обучение? Как работать и зарабатывать родителям, если большую часть времени им нужно уделять ребенку и контролировать его? Родители, приглашаем вас к диалогу.

А может быть много лет назад вы стали юной мамой и вырастили ребенка - не отказались, родили, поставили на ноги. Расскажите свою историю - каково это быть совсем молодой мамой, поделить опытом, дайте совет тем, кто оказался в сложной ситуации.

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

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От редакции

Вам есть о чем рассказать?

житель Бердска, 18 ноября 2020 05:57
Вас поимели раком за гаражами в период пандемии. Расскажите свою историю ощущений.......

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