Когда упразднят асе конституционные суды регионов, стало известно

Конституционный суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

Все конституционные суды регионов упразднят к 2023 году

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации будут упразднены до 1 января 2023 года, это следует из поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей, одобренной комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Ранее президент Владимир Путин внес в нижнюю палату законопроекты, которые позволяют досрочно прекращать полномочия судьи в случае утраты им российского гражданства или совершения порочащего честь поступка. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил ряд поправок к проектам и рекомендовал палате одобрить инициативы во втором чтении. Их рассмотрят на заседании 18 ноября.

Согласно одной из поправок, авторами которой стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, "до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются".

"Со дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации к производству до дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты до дня, с которого в соответствии с законами субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года", - говорится в таблице поправок, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Кроме того, со дня вступления закона в силу в такие суды не будут назначать новых судей. При этом бывшим судьям сохранят все социальные гарантии.

Также согласно поправке, регионы получат право создавать конституционные советы, действующие при законодательных (представительных) органах в данных субъектах.

На прошлой неделе Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) России, который стал развитием внесенных в Конституцию поправок. Закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

Конституционный суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

Источник: РИА Новости