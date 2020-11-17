Загорелся пассажирский автобус возле Димитровского моста в Новосибирске

Проверками выявлены факты эксплуатации пассажирских автобусов при наличии неисправностей, изменений их конструкции, установлены дополнительные поручни, занавески на окна, нарушения порядка учета прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, а также вводного и предрейсового инструктажей, несоблюдения порядка заполнения путевых листов.

Об итогах проверки сообщений СМИ о произошедшем в Новосибирске пожаре пассажирского автобуса

В октябре т.г. ведущие СМИ сообщали о пожаре в пассажирском автобусе возле Димитровского моста. Публикации послужили основанием для организации прокуратурой проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках общественным транспортом.

Так, по требованию прокуратуры области Западно – Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора и городской отдел ГИБДД провели внеплановую проверку.

Установлено, что горевший автобус принадлежит ООО «Автоальянс», осуществляющему пассажирские перевозки. Причиной пожара явилась неисправность узлов и механизмов топливной системы.

Проверками выявлены факты эксплуатации пассажирских автобусов при наличии неисправностей, изменений их конструкции (установлены дополнительные поручни, занавески на окна), нарушения порядка учета прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, а также вводного и предрейсового инструктажей, несоблюдения порядка заполнения путевых листов.

В этой связи контролирующий орган выдал обществу предписание, возбудил в отношении него и направил на рассмотрение мировому судье Ленинского района г. Новосибирска административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

Кроме того, управление автодорожного надзора привлекло должностное лицо организации к штрафу в размере 5 тыс. рублей за нарушения, установленные ч. 3. ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом).

ГИБДД привлекла к административной ответственности 3 должностных лица (по ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ – управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), 2 должностных лица (по ч. 2 ст.12.5 КоАП РФ), ООО «Автоальянс» (по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ – выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего Кодекса, или выпуск на линию транспортного средства, переоборудованного без соответствующего разрешения) с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму свыше 8 тыс. рублей.

Подобные проверки продолжены.