17.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Загорелся пассажирский автобус возле Димитровского моста в Новосибирске

15:23 17.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Проверками выявлены факты эксплуатации пассажирских автобусов при наличии неисправностей, изменений их конструкции, установлены дополнительные поручни, занавески на окна, нарушения порядка учета прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, а также вводного и предрейсового инструктажей, несоблюдения порядка заполнения путевых листов.

% name% title
Об итогах проверки сообщений СМИ о произошедшем в Новосибирске пожаре пассажирского автобуса

В октябре т.г. ведущие СМИ сообщали о пожаре в пассажирском автобусе возле Димитровского моста. Публикации послужили основанием для организации прокуратурой проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках общественным транспортом.

Так, по требованию прокуратуры области Западно – Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора и городской отдел ГИБДД провели внеплановую проверку.

Установлено, что горевший автобус принадлежит ООО «Автоальянс», осуществляющему пассажирские перевозки. Причиной пожара явилась неисправность узлов и механизмов топливной системы.

Проверками выявлены факты эксплуатации пассажирских автобусов при наличии неисправностей, изменений их конструкции (установлены дополнительные поручни, занавески на окна), нарушения порядка учета прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, а также вводного и предрейсового инструктажей, несоблюдения порядка заполнения путевых листов.

В этой связи контролирующий орган выдал обществу предписание, возбудил в отношении него и направил на рассмотрение мировому судье Ленинского района г. Новосибирска административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

Кроме того, управление автодорожного надзора привлекло должностное лицо организации к штрафу в размере 5 тыс. рублей за нарушения, установленные ч. 3. ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом).

ГИБДД привлекла к административной ответственности 3 должностных лица (по ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ – управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), 2 должностных лица (по ч. 2 ст.12.5 КоАП РФ), ООО «Автоальянс» (по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ – выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего Кодекса, или выпуск на линию транспортного средства, переоборудованного без соответствующего разрешения) с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму свыше 8 тыс. рублей.

Подобные проверки продолжены.

автобус пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Повезло, что обошлось без жертв?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый вид мошенничества в магазинах раскрыли полицейские
15:45 17-11-2020
Новый вид мошенничества в магазинах раскрыли полицейские
БердскЗапретила ли делать анализы на COVID-19 медикам главный врач ЦГБ Бердска Дробинская, ответил минздрав
15:38 17-11-2020
Запретила ли делать анализы на COVID-19 медикам главный врач ЦГБ Бердска Дробинская, ответил минздрав
Ракета Vega с двумя спутниками потерпела аварию
15:38 17-11-2020
Ракета Vega с двумя спутниками потерпела аварию
Когда упразднят асе конституционные суды регионов, стало известно
15:30 17-11-2020
Когда упразднят асе конституционные суды регионов, стало известно
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
15:24 17-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Загорелся пассажирский автобус возле Димитровского моста в Новосибирске
15:23 17-11-2020
Загорелся пассажирский автобус возле Димитровского моста в Новосибирске
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам! 3
15:21 17-11-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
День ГИС: 18 ноября - День географических информационных систем 2020
15:20 17-11-2020
День ГИС: 18 ноября - День географических информационных систем 2020
Забеспокоились обострением голода на планете из-за коронавируса в ООН
15:15 17-11-2020
Забеспокоились обострением голода на планете из-за коронавируса в ООН
БердскНовый год 2021: Как проведут 31 декабря 2020 жители России. Все о празднике в COVID-19
15:13 17-11-2020
Новый год 2021: Как проведут 31 декабря 2020 жители России. Все о празднике в COVID-19