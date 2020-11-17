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Два обгоревших трупа нашли после пожара в 3-этажном здании на заводе "Сибсельмаш" в Новосибирске

22:27 17.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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Следователи СК уже выехали на место происшествия. Заброшенное строение выгорело полностью и обрушилось.

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Два человека погибли в пожаре в Ленинском районе

На улице Станционной, 38, корпус 22 в Новосибирске вечером 17 ноября сгорело здание. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. При разборе завалов обнаружили тела двух человек. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в СК. Здание обрушилось.

Как уточнила старший помощник руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Анастасия Кулешова, сгорело 3-этажное неэксплуатируемое здание на территории завода "Сибсельмаш". Само предприятие не пострадало.

На месте работают экстренные службы, в том числе сотрудники СК.

-Незамедлительно на место происшествия выехал следователь Следственного комитета. СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Кулешова.

На данный момент официальных сообщений от регионального управления МЧС пока нет.

место происшествия погибли в пожаре труп тушили экстренные службы Анастасия Кулешова
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