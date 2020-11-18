Молитва на сегодня - 18 ноября День памяти Святителя Ионы

Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершением чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Зверин монастырь.

Святитель Ио́на, архиепископ Новгородский

18 ноября 2020 года - День памяти Святителя Ионы, архиепископа Новгородского

Дни памяти

18 ноября



Житие

В ми­ру Иоанн. Ро­дил­ся в Нов­го­ро­де в кон­це XIV в., ра­но оси­ро­тел. Еще в дет­стве он по­лу­чил пред­ска­за­ние о сво­ем свя­ти­тель­стве от бла­жен­но­го Ми­ха­и­ла Клоп­ско­го († ок. 1453–1456 гг.; па­мять 11/24 ян­ва­ря), ко­то­рое ис­пол­ни­лось через пять­де­сят лет.

До­стиг­нув со­вер­шен­но­го воз­рас­та, Иоанн при­нял мо­на­ше­ство в Отен­ской пу­сты­ни. За свя­тую жизнь бра­тия из­бра­ла его игу­ме­ном, а в 1458 г. нов­го­род­цы по­же­ла­ли иметь Ио́ну сво­им ар­хи­епи­ско­пом. Для сво­их па­со­мых свя­ти­тель был пас­ты­рем и от­цом и осо­бен­но за­бо­тил­ся свя­той о вдо­вах и си­ро­тах. Поль­зу­ясь лю­бо­вью и ува­же­ни­ем со­граж­дан, не раз хо­да­тай­ство­вал свя­ти­тель о мя­теж­ных нов­го­род­цах пе­ред мос­ков­ским ве­ли­ким кня­зем, уто­ляя его гнев, удер­жи­вал Нов­го­род от со­ю­за с Лит­вой.

Свя­ти­тель мно­го за­бо­тил­ся и о ду­хов­ном про­све­ще­нии сво­ей паст­вы, и о стро­и­тель­стве хра­мов, не за­был он и Отен­ской пу­сты­ни. Он ока­зал боль­шую по­мощь и со­дей­ствие устрой­ству Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря: пре­по­доб­но­му Зо­си­ме († 1478 г.; па­мять 17/30 ап­ре­ля) свя­ти­тель Ио́на вы­дал гра­мо­ту, по ко­то­рой вме­сте с мир­ски­ми вла­стя­ми от­да­вал во вла­де­ние но­вой оби­те­ли весь Со­ло­вец­кий ост­ров.

Ар­хи­епи­скоп Ио́на по­чил о Гос­по­де 5 но­яб­ря 1470 г. Нетлен­ные мо­щи свя­ти­те­ля про­сла­ви­лись мно­го­чис­лен­ны­ми чу­до­тво­ре­ни­я­ми.

Молитвы

Тропарь святителю Ионе, архиепископу Новгородскому, глас 4

Исправле́ние ве́ры, и о́браз кро́тости,/ и я́коже сад посреде́ рая́,/ преподо́бными де́лы твои́ми мир просвеща́еши,/ и сего́ ра́ди к моще́м твои́м любо́вию прикаса́емся и ве́рно вопие́м:/ предста́ни в по́мощь воспева́ющим па́мять твою́ светоно́сную, о́тче Ио́но,// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Исполнение веры и образ кротости, как сад посреди рая, преподобными делами твоими мир просвещаешь, потому к мощам твоим с любовью прикасаемся и с верой взываем: «Приди на помощь воспевающим память твою светоносную, отче Иона, и моли о спасении душ наших».

Кондак святителю Ионе, архиепископу Новгородскому, глас 4

Свы́ше прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ хода́тайствовати Бо́гу и челове́ком,/ я́ко архиере́й возноше́ние вознося́,/ и мир лю́дем твои́м снося́,/ и оби́лие плодо́в, Ио́но блаже́нне;/ ты бо еси́ Вели́каго Нова́гра́да похвала́// и су́щих о нем ра́дость.

Перевод: Свыше получил ты Божественную благодать служить Богу и людям, как архиерей совершая возношение Святых Даров, и преподавая «мир всем» людям твоим, и молясь об изобилии плодов, Иона блаженный, ибо ты слава Великого Новгорода и жителей его радость.

Каноны и Акафисты

Канон святителю Ионе Новгородскому

Песнь 1

Ирмос: Тристаты крепкия, Рождейся от Девы, безстрастия во глубине души тричастное потопи, молюся, да Тебе, яко в тимпане, во умерщвлении телесе победное воспою пение.

Избра тя благодать, отче, от утробы матере твоея поставити тя пророка людем своим, ходатайствовати ко Господу о спасении мира и оставлении невеждеств их, блаженне.

Рукою великаго архиерея Ионы со иже о нем собора священных мужей судом приемлеши помазание архиерейства, Духом воздвизаемь, Ионо, и пастырь великому граду, священне, полагаешь.

Слава: Блаженнаго Михаила сбыстся на тебе проречение, не внешнюю бо на тебе нищету зряше, но внутреннее преспеяние души твоей духовными очесы смотряя, аще и еще отрочищу ти сушу, блаженне.

И ныне: Пресветлая свеще Солнца славы, души моея огнь, угашенный присно унынием, возжзи, Божественных дел елеем, Пречистая, напаяющи, да верою и любовию присно Тя славлю, Богородительнице.

Песнь 3

Ирмос: С высоты снизшел еси волею на землю превышше всякаго начала и смиренное вознесл еси из ада преисподняго естество человеческое, несть бо свят, паче Тебе, Человеколюбче.

От юности твоей Божественное просвещение, Ионо, на тебе сияше, якоже преподобный провиде, иже миру юрод, Богу же премудр: яко Богу избран еси из чрева матере твоея, священне.

Мир усмирися молитвами твоими, иерарше, во твоем епископстве, но, яко тогда, и ныне Божие человеколюбие умоли прилежно в мире утвердитися миру, Ионо.

Слава: Плоды Господу начаток дел твоих принесл еси, плоды же земли молитвами твоими умножил еси. И ныне моли, блаженне, земли нашей плодоносие присно подавати, яко благопослушна тя имеем.

И ныне: Евину древнюю клятву, Христа рождши, Мати Чистая, пресветло разрешила еси, Иже всех венчавающаго благословеньми: несть бо, Пречистая, паче Тебе, иныя Помощницы.

Седален, глас 4-й

Добродетельми светяся, отче, паствити Христовы овцы поставляемь и Преподобнаго Сергия красен храм внутрь епископии воздвигл еси. Яко душею любя того, подвиги его почитая и смолитвенника себе о стаде твоем ко Господу полагая, ныне срадуешися Ему, отче священне, моли спастися душам нашим.

Слава, и ныне: Обновила еси, Чистая, Божественным Рождеством Твоим истлевшее во страстех земнородных мертвенное существо и воздвигла еси вся от смерти к жизни нетления. Темже Тя по долгу блажим вси, Дево Препрославленная, якоже прорекла еси.

Песнь 4

Ирмос: Любве ради, Щедре, Твоего образа на Кресте Твоем стал еси, и растаяшася языцы: Ты бо еси, Человеколюбче, крепость моя и хваление.

Божественнаго Предтечи, великаго Иоанна, храм священный воздвигл еси, яко верен, душу тому и тело в снабдение возлагая, отче священне.

Яко рачитель и подражатель тепл Крестителю Господню показался еси, темже в храме его, егоже тому создал еси, тело твое полагаеши, и во дворы его приятися желая.

Слава: Возлюбил еси, архиерею, священных мужей песньми восхваляти священныя их памяти, яко рачитель доброты их и подражатель деяний Боголюбезных.

И ныне: Имея Тя Помощницу, кого убоюся когда или устрашуся? Кто же, хотя скорбная навести рабу Твоему, и не устрашится Тебе, Пречистая, и не падет под нозе?

Песнь 5

Ирмос: Нечестивии не узрят славы Твоей, Христе, но мы Тя, Единородне, Отеческия Славы Сияние Божества, от нощи утренююще, воспеваем Тя, Человеколюбче.

Приносимое яко честно возложение Богу и освященно первопрестольником Российским, Ионою, твое священное пастырства возведение, яко пасущу ти Господни люди, Ионо святителю, преподобием и кротостию.

Аще и на преставление митрополитом Ионою зовом самем погребсти его, отрекся еси старости ради приити, Ионо священне, обаче обещался еси ему видети того по своем преставлении во свете Христове.

Слава: Песньми почел еси память иерарха, Ионы митрополита, и хвалами, яко достойно, ублажил еси того: сам ныне, иерарше Ионо, причаствуеши похвалам его и по сотворению твоему к ближнему восприемлеши.

И ныне: Низложи, Владычице, врагов моих шатание, Пренепорочная, Тя бо имам и Предстательницу, и надежду, и помощь крепкую. Ты мя соблюди, Чистая, навета вражия, избавляющи лаяния тех.

Песнь 6

Ирмос: Пучиною житейскою деяньми моими снидох во ад, но, яко от кита Иона, тако вопию: из глубины зол возведи, молюся, Сыне Божий и Слове.

Прильпе любовию душа твоя к Господню Крестителю, святителю Богоблаженне, темже тело твое честное в честнем храме его нетленно во многа лета соблюдено явися.

Красота говения твоего еже ко Господу привлече благодать благолепию души твоея, священне, и возведе тя Великому Новуграду отца и первопрестольника, Господня священства преподобна показа.

Слава: Прослави тя Господь, Ионо, тело твое соблюде во многа лета нетленно, являя тя общника раб Своих, ихже подражатель в житии был еси, сим и по смерти достойно соублажаешися, блаженне.

И ныне: Всесвятая Дево, Предстательнице и покрове всех верных, предстани и избави ны враг наших нападения, и от всякия скорби, и Страшнаго Суда испытания, да верою присно пою Тя.



Кондак, глас 4-й

Свыше приял еси Божественную благодать ходатайствовати Богу и человеком, яко архиерей возношение вознося, и мир людем твоим снося, и обилие плодов, Ионо блаженне; ты бо еси Великаго Новаграда похвала и сущих о нем радость.

Икос

Похвалим достойно ныне иерарха, яко от чрева матере своея избран Богу во освящение, и, отрочищ еще сый, пронаречен во архиерейство граду своему от Бога. Темже не от человек произведен архиерей, но свыше пронаречен и Духом помазан, священнодействуя Богоприятно, и умирение, и тишину молитвами своими дарует, и обилие плодов. Той бо Великаго Новаграда слава и всех, иже о нем, радость.

Песнь 7

Ирмос: Авраамстии иногда в Вавилоне отроцы пещный пламень попраша, песньми взывающе: отец наших Боже, благословен еси.

Зиждеши Божественному Имени Богатною рукою в пустынях удалено, Ионо, священныя храмы великих Богоугодник, Божественных архиерей с преподобными.

Нову обитель составляеши великих триех иерарх и монашестей черте благоутишно пристанище, отче, местным же удалением обручая им безмолвие.

Слава: Виноград насаждая Богу, ограду священную, вино износящую веселящее, в священных храмех Божественное пение, Иже в Троице Единому, хвалиму и благословиму Богу отец наших.

И ныне: Едину Всесвятую, Единому Богу вселение едино пречисто, от Иоакима и Анны раждаему, священным храмом почитая, яко в нем воспевати всепетое Девы Рождество.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи Рождество Богородичо спасло есть; тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе: Господа пойте, дела, и превозносите Его во вся веки.

Кроткое и молчаливое нрава твоего восприем, Господь, блаженне, постави тя пастыря людем Своим, на кого бо призрит? Но на кроткаго и молчащаго, трепещущаго словес Его.

Уста вдов благословиша тя, заступления от тебе сподобльшеся, иерарше блаженне, благо угождающаго Богу, по непорочному Иову, и обидимыя от насилия изимающаго.

Слава: Людие твои, священноначальниче преподобне, сетоваху сиротства своего в твоем к Богу отшествии, добраго пастыря своего, ныне же священною памятию твоею возрадовашася всяческая.

И ныне: На Тя всю надежду спасения моего возложих, Богомати Неискусобрачная, и Тя призываю присно на помощь: спаси мя от напастей и печали врага, разреши пленицу зол моих и Суда мя исхити.

Песнь 9

Ирмос: Сотвори державу мышцею Своею, низложи бо сильныя со престол и вознесе смиренныя Бог Израилев. В нихже посети нас Восток с высоты и направил ны есть на путь мира.

Блаженнаго Евфимия престол наследовал еси, священне Ионо, яко подражатель добродетелей его был еси и, песньми сего ублажив память изрядно, сам ныне обществуешися хвалам его, яко соводворяешися ему во Свете незаходимем.

В землю кротких со архиереи достойно вселился еси, иерарше Ионо, кроткаго Учителя учениче. Тому предстани о нас, поющих память твою, и испроси нам соблазнов оставление, и шуия части в день Суда избавление, и лютыя геенны, блаженне.

Слава: Не изнеможет всяк глагол, иже от Бога, убога тя и сироту Отец сирот приемлет, Бог, Иже на престоле со князи посади тя, людем Своим яко достойна пастыря производя, отца сиротам и заступника вдовам тепла положи тя, Ионо блаженне.

И ныне: Просвети, Чистая, любовию чтущих Тя и величающих, разреши страсти наша. Тем, Дево, устави бурю, лукаваго соблазны от среды отжени, варвары покори православным людем молитвами Твоими.

Источник: azbyka.ru