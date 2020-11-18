Тайну отсутствия морей на "темной" стороне Луны раскрыли ученые

Впервые моря на обращенной к Земле стороне Луны увидел Галилео Галилей, а их отсутствие (на обратной стороне Луны всего два крупных моря — Москвы и Мечты) на «темной» стороне спутника зафиксировал в 1959 году советский зонд «Луна 3».

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Ученые из Университета штата Пенсильвании и НАСА выяснили причины отсутствия морей на обратной к Земле стороне Луны. Исследование ученых опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, кратко с ним можно ознакомиться на сайте университета.

Специалисты связали отсутствие морей на «темной» (обратной) стороне Луны с соотношением толщин коры видимой и обратной сторон лунных полушарий. По мнению ученых, в результате столкновения 4,5 миллиарда лет назад Земли с гипотетическим космическим телом под названием Тейя внешние слои Земли и Тейи сформировали Луну, которая была в 10-20 раз ближе к Земле, чем сегодня. Луне из-за такого интенсивного взаимодействия с Землей удалось вращаться с периодом, позволяющим быть всегда повернутой только одной стороной к Земле.

В то время обе планеты, Земля и Луна, были достаточно горячими, однако Луна из-за своих относительно небольших по сравнению с Землей размеров остывала быстрее, чем Земля, причем «темная» сторона спутника охлаждалась и затвердевала быстрее. Исследователи связывают это с тем, что на сторону Луны, повернутую к Земле, интенсивно действовало тепло со стороны планеты, которая к тому времени была раскалена до 2,5 тысяч градусов Цельсия.

Кальций и алюминий быстрее оседали на поверхности «темной» стороны Луны, делая ее тверже и толще. На другой стороне спутника, где кора была тоньше, астероидные удары разрывали слабую кору и провоцировали возникновение потоков базальтовой лавы, которые и привели к возникновению морей. На обратной стороне Луны из-за большой толщины и твердости коры такие удары привели только к возникновению множества разбросанных долин, кратеров и горных хребтов.

Тейя, по мнению ученых, имела сходные с Марсом размеры (диаметр Марса в два раза меньше диаметра Земли), и после столкновения с Землей продолжила свое движение без значительных потерь. Согласно модели ударного формирования Луны, предложенной учеными в середине 1970-х годов, это привело к особой небесной механике Земли в Солнечной системе и специфическому климатическому режиму на планете, позволяющим существовать жизни.

Впервые моря на обращенной к Земле стороне Луны увидел Галилео Галилей, а их отсутствие (на обратной стороне Луны всего два крупных моря — Москвы и Мечты) на «темной» стороне спутника зафиксировал в 1959 году советский зонд «Луна 3».