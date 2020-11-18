Сногсшибательно красивая Алла Пугачева выглядит моложе мужа. Новые фото примадонны

На фотографии супруги выглядят, будто ровесники: Алле Борисовне - 71 год, Галкину - 44.

Супруги выглядят, будто ровесники: Алле Борисовне - 71 год, Галкину - 44

Поклонники осыпали звездную пару комплиментами и пожеланиями долгой супружеской жизни. Многие пишут, что в кадре Пугачева выглядит моложе Галкина.

Известный шоумен Максим Галкин порадовал своих фанатов новым фото с супругой Аллой Пугачевой.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. "19 лет вместе ", - подписал кадр муж Примадонны.

На фотографии супруги выглядят, будто ровесники: Алле Борисовне - 71 год, Галкину - 44. В кадре Пугачева предстала в светло-голубой рубашке и вязаном кардигане. Певица распустила волнистые волосы и нанесла неброский макияж.

На опубликованном фото Галкин приобнял супругу, в кадре они улыбаются и выглядят счастливыми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Дети Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013-го на свет появились их дети Гарри и Лиза. Прекрасных двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.

Источник: unian.net