Кому положена отсрочка от армии, стало известно

В России хотят предоставить отсрочку от мобилизации в мирное время тем гражданам, которые в одиночку ухаживают за неполнородными братьями и сёстрами. Соответствующий закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 18 ноября.
Сегодня отсрочку от мобилизации «по семейным обстоятельствам» могут получить: отцы-одиночки, родители двух и более детей, родители ребёнка-инвалида в возрасте до 3 лет, а также мужчины, имеющие ребёнка и беременную супругу (срок не менее 26 недель).
Кроме того, отсрочку могут получить граждане, которые постоянно ухаживают за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, и при этом не имеющих других родственников. Эта норма относится к родителям, супругам, братьям и сёстрам, дедушкам и бабушкам, а также усыновителям.
Во-первых, если такие брат или сестра нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертизы, и у них нет других близких, кто мог бы это делать. При этом они не должны находиться на полном государственном обеспечении. Во-вторых, отсрочка коснётся опекунов и попечителей несовершеннолетних неполнородных братьев.
Источник: pnp.ru