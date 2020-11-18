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Кому положена отсрочка от армии, стало известно

15:00 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Семейный кодекс признаёт близкими родственниками также неполнородных братьев и сестёр, отмечается в пояснительной записке к документу.

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Отсрочку от призыва дадут ухаживающим за неполнородными братьями и сёстрами

В России хотят предоставить отсрочку от мобилизации в мирное время тем гражданам, которые в одиночку ухаживают за неполнородными братьями и сёстрами. Соответствующий закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 18 ноября.

Сегодня отсрочку от мобилизации «по семейным обстоятельствам» могут получить: отцы-одиночки, родители двух и более детей, родители ребёнка-инвалида в возрасте до 3 лет, а также мужчины, имеющие ребёнка и беременную супругу (срок не менее 26 недель).

Кроме того, отсрочку могут получить граждане, которые постоянно ухаживают за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, и при этом не имеющих других родственников. Эта норма относится к родителям, супругам, братьям и сёстрам, дедушкам и бабушкам, а также усыновителям.

Однако Семейный кодекс признаёт близкими родственниками также неполнородных братьев и сестёр, отмечается в пояснительной записке к документу. Поэтому авторы закона предлагают дать отсрочку двум категориям граждан, имеющим брата или сестру, с которыми у них общие только отец или только мать.
Во-первых, если такие брат или сестра нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертизы, и у них нет других близких, кто мог бы это делать. При этом они не должны находиться на полном государственном обеспечении. Во-вторых, отсрочка коснётся опекунов и попечителей несовершеннолетних неполнородных братьев.

Источник: pnp.ru

армия отсрочка
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