Как пенсионерам получать доплату в круглую денежную сумму ежемесячно, знает Минтруд

Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии

Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Негосударственные пенсионные фонды, которые опасаются резкого оттока средств в результате увеличения объема единовременных выплат, выступили против. Эксперты считают, что увеличение планки необходимо, потому что сейчас ежемесячные выплаты накопительной пенсии столь малы, что почти не влияют на бюджет граждан.

Минтруд попросил Пенсионный фонд России (ПФР) «проработать» совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. В частности, предлагается их осуществлять в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это следует из письма, направленного министерством в ПРФ (с ним ознакомился “Ъ”, в пенсионных СРО подтвердили консультации).

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается гражданам, у которых на счете скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг этого уровня, они выдаются единовременно.

Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.

Ранее ПФР предложил привязать лимит к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП), установив его на уровне 10% от ПМП. Однако в этом году пенсионные СРО, в целом поддержав идею ПФР, попросили снизить ее до 5–7%.

Средняя назначенная пенсия в России сейчас немногим превышает 15 тыс. руб. Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 руб., то есть гражданин — иметь на счете почти 200 тыс. руб. Меньшие суммы будут выплачиваться единовременно. ПМП (устанавливается каждым субъектом федерации) в среднем по стране составляет 9,3 тыс. руб. Таким образом, прежнее предложение ПФР устанавливало планку для выплаты пожизненных пенсий на уровне около 1 тыс. руб. (на счете около 240 тыс. руб.). Предложения НПФ снижали этот уровень до 460–650 руб. (на счете 120–170 тыс. руб.). МРОТ в 2020 году составляет 12,1 тыс. руб., то есть предложение Минтруда заключается в резком повышении границы, при которой назначается пожизненная выплата,— до 2,4 тыс. руб. (625 тыс. руб. на накопительном счете).

"Наша задача позволить создать условия, в которых счета продолжат пополняться и перейдут через этот минимальный остаток, который будет означать пенсионные выплаты, а не уход денег единовременно в пользу гражданина" - Сергей Швецов, первый зампред ЦБ

Представители НПФ выступают против изменения методики, которое резко увеличит объем единовременных выплат, что негативно отразится и на показателях фондов, и на их клиентах. Как отмечает президент Национальной ассоциации НПФ Константин Угрюмов, на фоне оттока денежных средств фонды «будут вынуждены еще больше сократить долю долгосрочных активов в пользу коротких и высоколиквидных инвестиций». В свою очередь, это «приведет к снижению доходности инвестирования пенсионных накоплений и в конечном счете — к сокращению потенциального размера назначаемых выплат будущим пенсионерам».

Президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков добавляет, что предлагаемые изменения приведут к падению регулярных ежемесячных доходов пенсионеров и, как следствие, снижению роли накопительной пенсии, усложнению достижения цели формирования минимального коэффициента замещения утраченного заработка не ниже 40%.

Но эксперты не согласны с позицией НПФ. Объем средств пенсионных накоплений «существенно не влияет на жизненный уровень пенсионеров», отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Поэтому, по его мнению, этично с точки зрения интересов граждан, а не НПФ и их акционеров «было бы установить такую отсечку, при которой ежемесячная выплата была бы значительной, а не несколько сотен рублей». Господин Митрофанов считает, что вариант Минтруда выглядит «наиболее предпочтительным».

Источник: kommersant