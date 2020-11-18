Почему отклонил иск штаба Трампа Верховный суд Пенсильвании, узнайте

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов, об этом говорится в документе суда.

Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", поскольку они "позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом".

Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требовавший признать недействительными почти десять тысяч избирательных бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.



Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно требовали признать по этой причине недействительными более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге.Пенсильвания с 20 выборщиками - один из ключевых штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Помимо этого штата штаб Трампа также подал иск в суд Джорджии с требованием к местным избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.

Источник: РИА Новости