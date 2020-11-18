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Большая партия антибиотиков поступила в аптеки Новосибирска

16:35 18.11.2020
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Третья партия антибиотиков поступила в аптеки.

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Большая партия антибиотиков поступила в аптеки Новосибирска

Более 30 тысяч упаковок антибиотиков, применяемых в лечении коронавируса, поступили в муниципальные аптеки Новосибирска.

— Востребованный антибиотик «Левофлоксацин» поступил в продажу в муниципальные аптеки. Еще один лекарственный препарат — «Клеримед» — начнут продавать с завтрашнего дня, — разместил на своей странице в соцсети мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Это третья крупная партия антибиотиков, которую привозят в Новосибирск в попытках избавить аптечный рынок от дефицита лекарств. На нехватку препаратов пациенты, в том числе с коронавирусом, жалуются с середины октября. Две партии поступили в город 30 октября и 7 ноября, но надолго их не хватило.

В первую очередь купить лекарства смогут пациенты, рецепты которых находятся на отсроченном обслуживании. Их оповестят сотрудники аптеки.

Напомним, больные коронавирусом в Новосибирской области могут получить бесплатные лекарства.

COVID-19 антибиотики коронавирус пандемия
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