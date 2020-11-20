20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Мужчина-Барби жалуется на отсутствие любви

13:35 20.11.2020 Фото: clutch.ua
0

На изменения внешности в погоне за тем, чтобы стать похожим на Барби, 26-летний Хонза Шимша потратил уже более 1,5 млн руб.

% name% title
Свой путь к мечте стать копией Барби он начал в 2017 году

Мужчина из Чехии, который мечтает стать копией Барби, жалуется на отсутствие любви и работы. По его словам, необычная внешность отпугивает работодателей и не позволяет завести отношения с женщинами. Тем не менее чех не намерен отказываться от мечты.

Речь идет о мужчине по имени Хонза Шимша из города Брно (Чехия). Свой путь к мечте стать копией Барби он начал в 2017 году. Начал с малого – увеличил губы, а позже продолжил прибегать к разного рода косметическим процедурам. Несмотря на то, что Хонза Шимша не смущает его внешний вид и он вполне доволен достигнутым результатом, его очень расстраивает отсутствие личной жизни и нормальной работы.

На изменения внешности в погоне за тем, чтобы стать похожим на Барби, 26-летний Хонза Шимша потратил уже более 15 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,5 млн руб). Чех не только «перекраивает» лицо, он меняет и сам имидж. Мужчина обожает носить женскую одежку, парики и каблуки, ярко краситься. Именно это, по словам Хонзы, влияет на то, что ему отказывают потенциальные работодатели и отпугивает женщин, с которыми он хотел бы построить романтические отношения.

Хонза Шимша говорит, что считает себя мужчиной – несмотря на то, как он выглядит, как одевается. При этом парень жалуется, что у девушек возникают проблемы с его внешностью, она сбивает их с толку. И хотя мужчина очень хочет найти любой всей жизни и устроиться на нормальную работу, отказываться от своей мечты стать копией Барби он не намерен.

Чех собирается продолжить делать пластику, пока не достигнет желаемого. В ближайших планах – коррекция формы носа и увеличение ягодиц. Хонза понимает, что его внешний вид вызывает у многих негативную реакцию. Тем не менее, он старается не обращать внимания на злобу окружающих и идти к своей цели. Он говорит, что его судят по оболочке, не пытаясь узнать, как он человек на самом деле.

Источник: clutch.ua

барби красота мужчина чех Хонза Шимша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Розыск: Пропала Татьяна Кучеева на белом Hyunday Creta в Кировском районе Новосибирска, выяснил СК
14:07 20-11-2020
Розыск: Пропала Татьяна Кучеева на белом Hyunday Creta в Кировском районе Новосибирска, выяснил СК
Обоснованы ли претензии россиян к государству, ответил Путин
14:00 20-11-2020
Обоснованы ли претензии россиян к государству, ответил Путин
Фото: Нашли кота у роддома. Чей?
13:55 20-11-2020
Фото: Нашли кота у роддома. Чей?
7 правил для идеального первого свидания
13:53 20-11-2020
7 правил для идеального первого свидания
Какие последствия терпит семья после признания малоимущей?
13:51 20-11-2020
Какие последствия терпит семья после признания малоимущей?
Жена Дзюбы подает на развод
13:47 20-11-2020
Жена Дзюбы подает на развод
Новый график работы ГИБДД в Новосибирской области. Часы работы
13:45 20-11-2020
Новый график работы ГИБДД в Новосибирской области. Часы работы
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД» 1
13:37 20-11-2020
Центр современной медицина «СМАРТМЕД»
Мужчина-Барби жалуется на отсутствие любви
13:35 20-11-2020
Мужчина-Барби жалуется на отсутствие любви
Гигантского 19-метрового кита выбросило на берег на Камчатке. Смотрите видео 1
13:30 20-11-2020
Гигантского 19-метрового кита выбросило на берег на Камчатке. Смотрите видео