Мужчина-Барби жалуется на отсутствие любви

На изменения внешности в погоне за тем, чтобы стать похожим на Барби, 26-летний Хонза Шимша потратил уже более 1,5 млн руб.

Свой путь к мечте стать копией Барби он начал в 2017 году

Мужчина из Чехии, который мечтает стать копией Барби, жалуется на отсутствие любви и работы. По его словам, необычная внешность отпугивает работодателей и не позволяет завести отношения с женщинами. Тем не менее чех не намерен отказываться от мечты.

Речь идет о мужчине по имени Хонза Шимша из города Брно (Чехия). Свой путь к мечте стать копией Барби он начал в 2017 году. Начал с малого – увеличил губы, а позже продолжил прибегать к разного рода косметическим процедурам. Несмотря на то, что Хонза Шимша не смущает его внешний вид и он вполне доволен достигнутым результатом, его очень расстраивает отсутствие личной жизни и нормальной работы.

На изменения внешности в погоне за тем, чтобы стать похожим на Барби, 26-летний Хонза Шимша потратил уже более 15 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,5 млн руб). Чех не только «перекраивает» лицо, он меняет и сам имидж. Мужчина обожает носить женскую одежку, парики и каблуки, ярко краситься. Именно это, по словам Хонзы, влияет на то, что ему отказывают потенциальные работодатели и отпугивает женщин, с которыми он хотел бы построить романтические отношения.

Хонза Шимша говорит, что считает себя мужчиной – несмотря на то, как он выглядит, как одевается. При этом парень жалуется, что у девушек возникают проблемы с его внешностью, она сбивает их с толку. И хотя мужчина очень хочет найти любой всей жизни и устроиться на нормальную работу, отказываться от своей мечты стать копией Барби он не намерен.

Чех собирается продолжить делать пластику, пока не достигнет желаемого. В ближайших планах – коррекция формы носа и увеличение ягодиц. Хонза понимает, что его внешний вид вызывает у многих негативную реакцию. Тем не менее, он старается не обращать внимания на злобу окружающих и идти к своей цели. Он говорит, что его судят по оболочке, не пытаясь узнать, как он человек на самом деле.

Источник: clutch.ua