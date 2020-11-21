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Красота / Общество

И страшно и красиво: 10 людей, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью

01:13 21.11.2020 Фото: clutch.ua, pxhere.com
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Треугольные уши, космические глаза и четырехпалая девушка, какие еще чудеса природы сотворила генетика?

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Есть люди, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью

Все мы разные и прекрасные!

Для многие людей главное - выделяться из толпы. В ход идут разные способы и эксперименты.

А есть люди, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью, приковывающей взгляды окружающих, словно магнит. Смотри нашу подборку, чтобы узнать больше.

Во взгляде целый космос.

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Во взгляде целый космос

Леголас, это ты?

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Леголас, это ты

Когда вернутся в моду кольца на пальцах?

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Когда вернутся в моду кольца на пальцах

Необычные ресницы

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Необычные ресницы

Раз, два, три, четыре, пять... так, подождите.

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Раз, два, три, четыре, пять... так, подождите

Не недостаток, а изюминка!

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Не недостаток, а изюминка

Модель с невероятно большими глазами. Прелесть!

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Модель с невероятно большими глазами. Прелесть

В школе ему точно приходилось несладко.

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В школе ему точно приходилось несладко

Никакой барбер и стилист не нужен, природа обо всем позаботилась.

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Никакой барбер и стилист не нужен, природа обо всем позаботилась

Кому-то нужен макияж, чтобы выделять из толпы, но точно не этому красавчику.

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Кому-то нужен макияж, чтобы выделять из толпы, но точно не этому красавчику

Источник: clutch.ua

люди природа наградила уникальная внешность уникальность
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