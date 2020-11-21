И страшно и красиво: 10 людей, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью

Все мы разные и прекрасные!
Для многие людей главное - выделяться из толпы. В ход идут разные способы и эксперименты.
А есть люди, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью, приковывающей взгляды окружающих, словно магнит. Смотри нашу подборку, чтобы узнать больше.
Во взгляде целый космос.
Леголас, это ты?
Когда вернутся в моду кольца на пальцах?
Необычные ресницы
Раз, два, три, четыре, пять... так, подождите.
Не недостаток, а изюминка!
Модель с невероятно большими глазами. Прелесть!
В школе ему точно приходилось несладко.
Никакой барбер и стилист не нужен, природа обо всем позаботилась.
Кому-то нужен макияж, чтобы выделять из толпы, но точно не этому красавчику.
Источник: clutch.ua