И страшно и красиво: 10 людей, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью

Треугольные уши, космические глаза и четырехпалая девушка, какие еще чудеса природы сотворила генетика?

Есть люди, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью

Все мы разные и прекрасные!

Для многие людей главное - выделяться из толпы. В ход идут разные способы и эксперименты.

А есть люди, которых природа с рождения наградила уникальной внешностью, приковывающей взгляды окружающих, словно магнит. Смотри нашу подборку, чтобы узнать больше.

Во взгляде целый космос.

Во взгляде целый космос

Леголас, это ты?

Леголас, это ты

Когда вернутся в моду кольца на пальцах?

Когда вернутся в моду кольца на пальцах

Необычные ресницы

Необычные ресницы

Раз, два, три, четыре, пять... так, подождите.

Раз, два, три, четыре, пять... так, подождите

Не недостаток, а изюминка!

Не недостаток, а изюминка

Модель с невероятно большими глазами. Прелесть!

Модель с невероятно большими глазами. Прелесть

В школе ему точно приходилось несладко.

В школе ему точно приходилось несладко

Никакой барбер и стилист не нужен, природа обо всем позаботилась.

Никакой барбер и стилист не нужен, природа обо всем позаботилась

Кому-то нужен макияж, чтобы выделять из толпы, но точно не этому красавчику.

Кому-то нужен макияж, чтобы выделять из толпы, но точно не этому красавчику

Источник: clutch.ua