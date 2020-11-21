Вы удивитесь: Самые необычные имена для новорожденных обнародовали власти Москвы

Две Мадонны, три Ассоли, пять Гамлетов и один Люцифер родились в столице в 2020 году. Хотя сохранялась тенденция выбирать греческие, латинские и древнеславянские имена.

Власти Москвы назвали самые необычные имена для новорожденных

Две Мадонны, три Ассоли, пять Гамлетов и один Люцифер родились в Москве в 2020 году, самыми популярными именами для новорожденных традиционно стали Александр и София, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с начала 2020 года в столице выдали первые документы для более чем 100 тысяч новорожденных. Мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек, — 51,5 и 48,5% соответственно.

"У более 45% матерей это был первый ребенок, у более 35%— второй, еще около 15% детей родились третьими в семье. Почти у 1,3 тысячи пар появились двойняшки, а у 18 семей — тройняшки. Пик рождаемости выпал на лето: тогда родилось более 36,5 тысячи малышей", — цитируют в сообщении пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

Сообщается, что горожане часто выбирали для малышей оригинальные и звучные имена: Малина (это имя дали пяти малышкам), Радость и Мадонна (по две девочки), а также Россия (это имя получила одна девочка). Родители мальчиков тоже проявляли фантазию: имя Космос дали двум малышам, еще одного новорожденного назвали Люцифером.

"Встречались и такие нетривиальные имена, как Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина. Кроме того, детей, рожденных в 2020 году, называли в честь времен года или месяцев: по три девочки получили имена Весна и Августа, одного мальчика назвали Июлианом. Некоторые давали детям имена, прославленные в мировой литературе. Пять малышей были названы Гамлетами, еще столько же получили имя Оливер. Под именем героини повести "Алые паруса" Александра Грина Ассоль зарегистрировали трех маленьких москвичек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сохранялась тенденция выбирать греческие, латинские и древнеславянские имена. К примеру, были зарегистрированы семь Любав, четыре Агафии, по одной Агриппине и Любомиле. Шесть мальчиков назвали именем Трифон.

Также среди мальчиков неоднократно встречались имена Ярополк, Одиссей, Ермолай, Светозар, Елизар и Енисей. По одному маленькому москвичу назвали Властиславом, Володомиром, Драгославом, Пересветом и Феофаном.

"Кроме того, и мальчикам, и девочкам в 2020 году давали двойные имена. Среди них Алиса-Василиса, Дейзи-Анастасия, Иванна-София, Линда-Мария, Мартин-Павел, Никита-Питер, Виктор-Стефан, Дилан-Саша. Самыми же популярными именами остались, как прежде, София (Софья) — так назвали 2375 маленьких москвичек — и Александр, такое имя дали 2119 новорожденным москвичам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятерке распространенных женских имен, как и в прошлом году, остались Мария - 1878 девочек, Анна - 1746, Алиса - 1446 и Виктория - 1422. Все большую популярность среди женских имен набирают Мирослава, Стефания, Мия. Если 20 лет назад девочек чаще всего называли Екатеринами, то в этом году это имя даже не попало в десятку распространенных.

"Самые популярные мужские имена также не изменились по сравнению с прошлым годом. Вторым по распространенности стал Михаил - 1962 мальчика, третьим — Максим – 1855. Также мальчиков называли Артем - 1523 и Иван - 1315. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла популярность имен Марк, Лев, Матвей и Мирон", - дополняется в сообщении.