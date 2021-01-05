Новых управленцев ищет мэрия Бердска: остались без директоров ГЦКиД и управление образования

Муниципальные учреждения остались без начальников в конце 2020 года. С новым руководителем начинает 2021-й бердский отдел по делам молодежи. В конкурсе победил 25-летний Владислав Дубровский.

Свободными оказались кресла нескольких директоров муниципальных учреждений Бердска

В последний день 2020 года завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность директора Городского центра культуры и досуга Бердска. Конкурс на замещение вакансии объявили 25 ноября постановлением главы города после того, как умерла руководитель ГЦКиД Елена Исламова.

Конкурсный отбор среди претендентов на пост директора, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», состоится 28 января 2021 года. Кандидаты должны иметь высшее образование, трудовой стаж не менее 5 лет, опыт работы в роли руководителя. Будет оцениваться их личностный и профессиональный потенциал. Затем мэр в течение месяца заключит трудовой договор с победителем конкурса и назначит на должность нового директора. Пока его обязанности исполняет заместитель Антон Седов.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», заявки на участие в конкурсе поступили. После новогодних каникул их рассмотрят эксперты.

справка

Последние 4 года руководила Городским центром культуры и досуга Бердска Елена Исламова. Она умерла от рака в ночь на 12 ноября 2020 года в возрасте 56 лет на руках мужа и дочери. Похоронили ее 13 ноября на бердском кладбище после отпевания в Преображенском храме. Проститься с Еленой Исламовой пришли сотни человек, знавшие ее по работе управделами горадминистрации — должности, которую она занимала более 20 лет.

В состав муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга» входит три структурных подразделения: Городской парк культуры и отдыха, Городской дом культуры, Досуговый центр «Октябрь» в поселке Новом.

Свято место

Кроме того, в начале 2021 года, вероятно, предстоит объявлять конкурс на замещение ставшей вакантной должности руководителя бердского управления образования и молодежной политики. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце прошлого года заявила о своем увольнении директор УОиМП Жанна Тузова. Она объявила директорам школ, что уходит на больничный с последующей отставкой. Впрочем, в мэрии прокомментировать сей факт согласились только после редакционного запроса. Пока чиновники на него не ответили.

Между тем, в Бердске всех руководителей муниципальных учреждений, коим является и управление образования назначают только по конкурсу. Так произошло в отделе по делам молодежи. Там, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» появился новый директор — 25-летний Владислав Дубровский. Он стал победителем конкурса, состоявшемся 28 декабря 2020-го. Официальное назначение его в должность, скорее всего, произойдет 11 января, в первый рабочий день 2021 года.

__________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.