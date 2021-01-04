Возглавил ОДМ Бердска 25-летней управленец из Искитима. Владислав Дубровский поделился планами

Владислав Дубровский побудил в конкурсе на замещение вакантной должности директора ОДМ Бердска

Сразу после новогодних каникул бердский отдел по делам молодежи начнет работу с новым руководителем. По итогам конкурсного отбора, который прошел в конце декабря 2020 года, на должность назначен 25-летний Владислав Дубровский. Точнее, он победил в конкурсе, а назначение отдельным распоряжением мэра Бердска Евгения Шестернина еще предстоит, вероятно, 11 января 2021-го.

Программу развития молодежной политики Бердска Дубровского конкурсная комиссия признала лучшей. Ему пришлось соперничать с двумя кандидатами. Как признался сам Владислав Сергеевич, он с сентября 2020 работал в должности ведущего специалиста ОДМ и вник во все тонкости работы каждого «молодежного направления».

Дубровский уже 5 лет живет в Бердске. Но продолжать трудиться методистом в Центре развития культуры Искитимского района, куда он пришел по окончании Института культуры и молодежной политики при Новосибирском педуниверситете. Стоит напомнить, что руководившая бердским ОДМ с 2013 по 2019 годы Татьяна Лильбок тоже пришла в Бердск из Искитима. И ей удалось вывести молодежную политику города на высокий уровень. Предшественница Владислава Дубровского — Евгения Шмидт — останется в должности зама.

- Мне кажется, что у нас нет «забытых» направлений деятельности, которые нужно «вытащить со дна». Но для того, чтобы более качественно работала структура отдела по делам молодежи, нужно требовать от сотрудников сверхмерной, сверхплановой работы — от каждого без исключения. Нужно развивать все направления и доводить то высоко уровня, который задан, например, патриотическим, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владислав Дубровский.

Это и работающая молодежь, и российское движение школьников, и городской отряд волонтеров, и отряд аниматоров, и клуб молодых семей, и творческий арт-прорыв. Все это в Бердске уже работает. Но Дубровский планирует создать и развивать политический вектор работы с молодыми бердчанами.

- Создадим функционирующий молодежный парламент в городе, чтобы молодые люди могли себя проявлять не только как деятели в общественной жизни, но и в политической. В планах создание школы молодых депутатов, чтобы повышать политическую грамотность, готовить управленцев, кадровый резерв. Именно жители Бердска должны в первую очередь находиться в кадровом резерве и быть востребованными во всех направлениях жизни, - перечислил новый директор ОДМ.

По его словам, команду отдела он менять не собирается, поскольку считает работоспособной, слаженной. Но есть две вакансии — ставка, на которой был сам Дубровский, и еще одна ставка ведущего специалиста. Он обязательно будет искать людей.

- Основное требование — молодость либо в возрасте, либо в суждениях. Человеку может быть за 35 лет, но он молод душой, понимает, о чем мы говорим, чем должен заниматься отдел по делам молодежи, и готов работать, идет в ногу со временем. Я буду рад видеть такого в своей команде, - отметил Владислав Сергеевич.

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