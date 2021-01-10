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При крушении Boeing 737 погибли 65 человек. Их останки нашли в Яванском море и доставили в Джакарту

09:23 10.01.2021 Фото: © EPA-EFE/BAGUS INDAHONO
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На борту находились 12 членов экипажа и 53 пассажира, в том числе 10 детей. По предварительным данным, россиян на борту не было. Путин выразил соболезнования президенту Индонезии.

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В Индонезии нашли останки разбившихся при крушении самолета

Полиция Джакарты получила пакет с останками, найденными после крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, представитель полиции города Юсри Юнус. Он сказал, что правоохранительным органам также передали личные вещи находившихся на борту.

«К этому утру мы получили два пакета. Один из них — с личными вещами пассажиров, другой — с частями тела»,— сказал господин Юнус телеканалу Metro TV (цитата по AFP). Ранее жители островов в Яванском море находили обрывки ткани и металлические обломки.

Власти установили примерное место крушения самолета, передает AP слова главы Минтранса страны Буди Карья Сумади. Власти отметили, что сонары зафиксировали сигнал, который предположительно может исходить от обломков самолета.

Boeing 737-524 (борт SJY 182) выполнял рейс из Джакарты в Понтианак утром 9 января. Самолет пропал с радаров в 10:40 мск, в это время он находился над Яванским морем и резко терял высоту. На борту было 12 членов экипажа и 53 пассажира, в том числе 10 детей. По предварительным данным, россиян на борту не было. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо.

Пассажирский рейс SJ182 потерпел крушение близ острова Лаки. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета из Джакарты потерял более десяти тысяч футов (более трех тысяч метров) высоты и упал в воду.

Компания Boeing внимательно следит за ситуацией с крушением пассажирского лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море.

"Мы знаем о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы работаем над тем, чтобы собрать больше информации", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter компании.

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