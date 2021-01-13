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Когда Навальный вернется в России? Он сам назвал дату

21:00 13.01.2021 Фото: Кадр из видео
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По словам оппозиционера, он уже купил билеты в Москву на рейс «Победы». Он заявил, что чувствует себя "достаточно хорошо".

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Алексей Навальный

Алексей Навальный прилетит в Россию 17 января. Накануне ФСИН потребовала для него реального заключения в связи с нарушениями условий освобождения по делу «Ив Роше»

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем Instagram, что 17 января вернется из Германии в Россию. По его словам, он купил билеты в Москву на рейс «Победы».

«Вопрос, возвращаться или нет, передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — написал он. По словам Навального, сейчас он чувствует себя достаточно хорошо.

Накануне ФСИН обратилась в суд с требованием изменить условный срок Алексея Навального на реальный в связи с нарушением условий освобождения по делу «Ив Роше» 2014 года. Тогда оппозиционера осудили на три с половиной года условно, обвинив в мошенничестве. Навальный не признал свою вину, посчитав дело политическим преследованием.

Условный срок Навального закончился в 2018 году. Испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 года, позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года. О претензиях ФСИН к Навальному стало известно за несколько дней до истечения этого срока. Служба заявила, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

возвращение в Россию оппозиционер отравление уголовное дело Алексей Навальный ФБК ФСИН
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