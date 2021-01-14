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Россияне смогут получать пенсию за границей. В каких странах?

14:20 14.01.2021 Фото: pixabay
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С целью практической реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран Союза между уполномоченными, компетентными органами стран ЕАЭС и Евразийской экономическойкомиссией.

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пенсия, иностранцы, ЕАЭС,

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС разработано Евразийской экономической комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза. Его основная цель – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу Соглашения.

С целью практической реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран Союза между уполномоченными, компетентными органами стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. При этом до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.

Соглашение было подписано главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге​ и к 1 января 2021 года ратифицировано всеми странами Союза.

Источник: eurasiancommission

ЕАЭС иностранцы пенсия
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