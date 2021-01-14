«Бавария» - «Хольштайн»: кто не смог выйти в 1/8 финала Кубка Германии

«Бавария» проиграла «Хольштайну» и вылетела из Кубка Германии

«Бавария» не смогла выйти в 1/8 финала Кубка Германии. Клуб второго дивизиона страны «Хольштайн» на последних минутах основного времени сравнял счет, а затем выиграл в серии пенальти.

Кубок Германии

1/16 финала

«Хольштайн» — «Бавария» — 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 6:5

Голы: Гнабри, 14 (0:1). Бартельс, 37 (1:1). Сане, 47 (1:2). Валь, 90+5 (2:2).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез, Сарр (Павар, 85), Киммих, Мюллер, Гнабри (Рока, 90), Толиссо, Дэйвис, Мусиала (Левандовски, 74), Сане (Дуглас Коста, 74).

Предупреждение: Зюле, 61.

Судья: Шредер.

13 января. Киль. Стадион «Хольштайн».