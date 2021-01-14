«Бавария» - «Хольштайн»: кто не смог выйти в 1/8 финала Кубка Германии

«Бавария» не смогла выйти в 1/8 финала Кубка Германии. Клуб второго дивизиона страны «Хольштайн» на последних минутах основного времени сравнял счет, а затем выиграл в серии пенальти.
Кубок Германии
1/16 финала
«Хольштайн» — «Бавария» — 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 6:5
Голы: Гнабри, 14 (0:1). Бартельс, 37 (1:1). Сане, 47 (1:2). Валь, 90+5 (2:2).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез, Сарр (Павар, 85), Киммих, Мюллер, Гнабри (Рока, 90), Толиссо, Дэйвис, Мусиала (Левандовски, 74), Сане (Дуглас Коста, 74).
Предупреждение: Зюле, 61.
Судья: Шредер.
13 января. Киль. Стадион «Хольштайн».
— FC Bayern München (@FCBayern) January 13, 2021