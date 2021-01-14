Амнистия кредитов: Погасит ли долги россиян банкам власть в январе 2021?

Кредитная амнистия — возможна ли она в России? Какие есть перспективы на этот счет? На эти вопросы в интервью с «Курьер. Среда. Бердск» ответил доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Россияне завязли в кредитных долгах

Пандемия коронавируса усложнила экономическую ситуацию во всем мире, в том числе и в России. Многие россияне не в состоянии рассчитаться с кредитами. Члены партии «Коммунисты России» обратились в Государственную Думу с предложением провести массовую кредитную амнистию. По заявлению заместителя главы комитета по экономической политике Валерия Гартунга, это предложение – опасный и нереализуемый проект, результатом которого будет полное разрушение банковской системы вкладчиками. Они перестанут хранить деньги на счетах. Что повлечет невозможность возвращения вкладов.

Кредитная амнистия — возможна ли она в России? Какие есть перспективы на этот счет? На эти вопросы в интервью с «Курьер. Среда. Бердск» ответил доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

- Вообще в России все возможно. Это страна возможностей. Но с экономической точки зрения - это очень сомнительное дело. Объясню почему. Для многих людей это, наверное, хорошо, если бы, допустим, им простили задолженности по кредитам. Потому что в стране растет кредитная задолженность в силу понятных причин, прежде всего, объективных — доходы падают, зарплаты падают. Но тут же нужно думать и о другой стороне, ведь эти кредиты кто-то дает. Банки, например. И если, допустим, какая-то часть людей будет прощена государством от погашения задолженности, то у многих банков резко возрастут пассивы. То есть у них может нарушиться финансовый баланс и значительная часть банков попадет в очень сложную ситуацию.

Даже может пойти речь о банкротстве. Не всех, понятно. Но значительной части банков. Просто объявить кредитную амнистию - не достаточно. Правильно, конечно, с точки зрения закредитованного населения. Но параллельным шагом должно было бы стать, чтобы этим банкам государство начало выплачивать компенсации. Только так. Вот эти две меры должны идти вместе. Тогда, наверное, будет и социальный эффект — люди облегченно вздохнут, ну и наша финансовая система выстоит, - уверен Евгений Шлёмович.