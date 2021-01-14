Луна февраль 2021: Лунный календарь и фазы луны

Лунный календарь на февраль 2021 года – календарь с указанием степени освещенности Луны, времени ее восхода и заката, лунных дней, фаз Луны.

Лунный календарь на февраль 2021 года

Лунный календарь на февраль 2021 года содержит информацию о Луне и ее влиянии на человека по дням месяца. В нем вы найдете рекомендации по ведению дел, работ по дому, финансовых операций. Календарь сориентирует, когда лучше заводить новые знакомства, выяснять отношения, организовывать поездку. Он поможет грамотно построить свои планы на любой день месяца.

Лунный календарь на февраль 2021 года подскажет, когда новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна.

Лунный календарь на февраль 2021 года по дням

1 февраля пн

20, 21 лунный день

убывающая луна

↓ 10:15

↑ 21:48

В знаке ♍ Дева

и ♎ Весы

Благоприятный день.

2 февраля вт

21, 22 лунный день

убывающая луна

↓ 10:27

↑ 23:16

В знаке ♎ Весы

Благоприятный день.

3 февраля ср

22 лунный день

убывающая луна

↓ 10:40

В знаке ♎ Весы

и ♏ Скорпион

Благоприятный день.

4 февраля чт

22, 23 лунный день



убывающая луна↑ 0:44↓ 10:54

В знаке ♏ Скорпион

5 февраля пт

23, 24 лунный день

убывающая луна

↑ 2:13



↓ 11:11

В знаке ♏ Скорпион

и ♐ Стрелец

6 февраля сб

24, 25 лунный день

убывающая луна

↑ 3:42

↓ 11:35

В знаке ♐ Стрелец

7 февраля вс

25, 26 лунный день

убывающая луна

↑ 5:08

↓ 12:08

В знаке ♐ Стрелец

и ♑ Козерог

Неблагоприятный день.

8 февраля пн

26, 27 лунный день

убывающая луна

↑ 6:23

↓ 12:55

В знаке ♑ Козерог

9 февраля вт

27, 28 лунный день

убывающая луна

↑ 7:22

↓ 13:59

В знаке ♑ Козерог

10 февраля ср

28, 29 лунный день

убывающая луна



↑ 8:04↓ 15:15

В знаке ♑ Козерог

и ♒ Водолей

11 февраля чт

29, 30, 1 лунный день

новолуние в 22:05

↑ 8:33



↓ 16:37

В знаке ♒ Водолей

12 февраля пт

1, 2 лунный день

растущая луна

↑ 8:53

↓ 18:00

В знаке ♒ Водолей



и ♓ Рыбы

Благоприятный день.

13 февраля сб

2, 3 лунный день

растущая луна

↑ 9:08

↓ 19:19

В знаке ♓ Рыбы

14 февраля вс

3, 4 лунный день

растущая луна

↑ 9:20

↓ 20:36

В знаке ♓ Рыбы

и ♈ Овен

15 февраля пн

4, 5 лунный день

растущая луна

↑ 9:31

↓ 21:51

В знаке ♈ Овен

16 февраля вт

5, 6 лунный день

растущая луна



↑ 9:41↓ 23:04

В знаке ♈ Овен

17 февраля ср

6, 7 лунный день

растущая луна

↑ 9:51

В знаке ♈ Овен



и ♉ Телец

Наиболее благоприятный день.

18 февраля чт

7, 8 лунный день

растущая луна

↓ 0:17

↑ 10:03

В знаке ♉ Телец

Наиболее благоприятный день.

19 февраля пт

8, 9 лунный день

растущая луна

↓ 1:31

↑ 10:17

В знаке ♉ Телец

и ♊ Близнецы

20 февраля сб

9, 10 лунный день

растущая луна

↓ 2:45

↑ 10:36

В знаке ♊ Близнецы

Благоприятный день.

21 февраля вс

10, 11 лунный день

растущая луна

↓ 3:57

↑ 11:02

В знаке ♊ Близнецы

22 февраля пн

11, 12 лунный день

растущая луна



↓ 5:05↑ 11:39

В знаке ♊ Близнецы

и ♋ Рак

23 февраля вт

12, 13 лунный день

растущая луна

↓ 6:03



↑ 12:31

В знаке ♋ Рак

24 февраля ср

13, 14 лунный день

растущая луна

↓ 6:49

↑ 13:38

В знаке ♋ Рак



и ♌ Лев

Благоприятный день.

25 февраля чт

14, 15 лунный день

растущая луна

↓ 7:23

↑ 14:59

В знаке ♌ Лев

Наиболее благоприятный день.

26 февраля пт

15, 16 лунный день

растущая луна

↓ 7:48

↑ 16:25

В знаке ♌ Лев

и ♍ Дева

27 февраля сб

16, 17 лунный день

полнолуние в 11:17

↓ 8:06

↑ 17:55

В знаке ♍ Дева

28 февраля вс

17, 18 лунный день



убывающая луна↓ 8:21↑ 19:25

В знаке ♍ Дева

и ♎ Весы

Наиболее благоприятные дни в феврале 2021 года

Благоприятные дни – период, когда лунные сутки, фаза Луны, знак зодиака и день недели наполнены максимальной активностью. Такие дни подходят для новых начинаний, решения важных вопросов и выполнения ответственных задач.

17 февраля



Среда28%6, 7лунный день

Растущая Луна

(Первая фаза)

В знаке ♈ Овен

и ♉ Телец

↑ 9:51

18 февраля

Четверг

37%

7, 8

лунный день

Растущая Луна

(Первая фаза)

В знаке ♉ Телец

↓ 0:17

↑ 10:03

25 февраля

Четверг

95%

14, 15

лунный день

Растущая Луна

(Вторая фаза)

В знаке ♌ Лев

↓ 7:23

↑ 14:59

Неблагоприятные дни в феврале 2021 года

Неблагоприятные дни – период, когда лунные сутки, фаза Луны, знак Зодиака и день недели наполнены минимальной активностью. В такие дни не рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы.

7 февраля



Воскресенье22%25, 26лунный день

Убывающая Луна

(Четвертая фаза)

В знаке ♐ Стрелец

и ♑ Козерог

↑ 5:08

↓ 12:08

Лунный календарь на февраль 2021 года – календарь с указанием степени освещенности Луны, времени ее восхода и заката, лунных дней, фаз Луны, положений Луны по отношению к зодиакальным созвездиям по дням месяца. Он подскажет, на какую дату приходится новолуние, полнолуние.

Источник: my-calend.ru