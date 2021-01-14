Сильно вырос спрос на новостройки в Новосибирске. Вторичка уходит на дальний план?

Застройщики не хотят останавливать ввод жилья

По итогам 2020 года спрос на новостройки превысил аналогичные показатели предыдущего года на 23%, невзирая на специфическую рыночную обстановку, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Снижение востребованности нового жилья во II квартале (-21%) компенсировалось высоким спросом на него в течение последующего III квартала (+38%). При этом наиболее ощутимое подорожание за год было зафиксировано в течение последнего квартала — цены поднялись на 10%, а в годовом выражении (IV квартал 2020 к IV кварталу 2019) их динамика стала еще более существенной — +19%. Одновременно, в Москве при ценах, в несколько раз превышающих средние по стране (более 200 тысяч рублей за кв.м), спрос на новостройки по сравнению с годом ранее и вовсе увеличился в 2,5 раза. В Новосибирске интерес покупателей к такому жилью повысился на 13%, а средняя цена его кв.м — на 17%.

В начале года на рынке новостроек наблюдалась достаточно благоприятная динамика: спрос* на них по итогам I квартала оказался на 13% выше в сравнении с IV кварталом 2019 года. Однако затем на интересе покупателей отразилось ухудшение эпидемиологической обстановки и последующие за этим ограничительные меры. К концу II квартала спрос на недвижимость в новых домах сократился на 21%. Тем не менее уже в следующем квартале эти показатели были превышены практически вдвое, когда потребительский интерес вновь вырос на 38%. Стабилизировать ситуацию помогли введение льготных ставок по ипотеке и поддержка молодых семей путем расширения возможностей использования маткапитала. Кроме того, частые колебания курсов валют побудили потенциальных покупателей более серьезно подойти к вопросу о покупке квартиры как выгодного способа вложения и сбережения накопленных средств.

Стоит сказать, что несмотря на замедление роста спроса в IV квартале (значения оставались почти на том же уровне, что и осенью), его показатели по стране увеличились на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в Новосибирске спрос вырос на 13%. При этом структура спроса на разные виды первичной жилой недвижимости в течение года менялась незначительно. Как и в конце 2019 года, почти половина (46%) покупателей интересуется однокомнатными квартирами, 31% — двухкомнатными, на третьем месте по популярности расположились студии (11% спроса).

В то же время предложение на протяжении года держалось примерно на одном уровне с незначительными колебаниями: новостройки обладают высокой ликвидностью, и зачастую такое жилье раскупалось быстрее, чем девелоперы успевали его построить. К тому же ввод в эксплуатацию некоторых объектов был отложен из-за ограничительных мер, связанных с локдауном. По итогам IV квартала 2020 года предложение оказалось на 9% ниже, чем в IV квартале 2019 года. Однако в Новосибирске уровень предложения увеличился вслед за спросом на 34%. Подробнее — в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика показателей на рынке новостроек в течение 2020 года, вся Россия

Изменение показателей 1 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г. 2 кв. 2020 г. к 1 кв. 2020 г. 3 кв. 2020 г. к 2 кв. 2020 г. 4 кв. 2020 г. к 3 кв. 2020 г. Предложение -2% -4% -1% -3% Спрос 13% -21% 38% 0,1% Средняя цена 2% 3% 3% 10%

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках за год, при этом, постоянно росла. Если в конце 2019 года она составляла чуть больше 83 тысяч рублей, то по итогам IV квартала 2020 года стоимость новых квартир достигла отметки чуть ниже 99 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, в последнем квартале 2020 года цены выросли почти на 19% по сравнению с окончанием 2019-го. В Новосибирске средняя цена первичной недвижимости увеличилась на 17% за год и составила 74 963 рубля за кв.м к концу года.

«В 2021 году на рынке первичной недвижимости ожидается сокращение объема продаж, во многом обусловленное снижающимися доходами населения. Несмотря на то, что продление программы льготной ипотеки поддерживает спрос, её влияние будет ниже пика, зафиксированного на рынке в октябре-ноябре 2020 года в связи с ажиотажем из-за ожидания завершения программы. Цены на квартиры в новостройках при этом не снизятся, поскольку растет доля проектов с эскроу счетами, что повышает себестоимость жилья, сохраняются низкие ипотечные ставки и дефицит предложения. В подобных условиях фактором, способным сдержать рост цен, может стать стимуляция ввода в эксплуатацию новых объектов, однако в текущий момент сложно прогнозировать, насколько оперативно правительство сможет на него повлиять», — комментирует Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости.

По данным Авито Недвижимости, к концу 2020 года значительнее всего увеличился спрос на новостройки в Москве и Екатеринбурге — в 2,5 раза. В Новосибирске потребительский интерес вырос на 13%. В Москве также зафиксированы самые высокие средние цены на них — более 203 тысяч рублей за квадратный метр. Второе место по стоимости жилья разделили Санкт-Петербург и Сочи, где недвижимость в новых домах стоит почти 141 тыс. рублей за квадратный метр. В Новосибирске стоимость нового жилья составила 74 963 руб./кв.м. В Сочи также отмечен самый большой рост цен по итогам года — +39%. Новостройки, помимо этого, заметно росли в цене в Калининграде, Брянске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — +38%, +35%, +32% и +32% соответственно. Подробнее — в Таблице 2. В Новосибирске стоимость первичного жилья повысилась на 17%. Подробнее — в Таблице 2.

Таблица 2. Рынок новостроек в крупных городах по итогам 2020 года, данные Авито Недвижимости

Город Изменение предложения, 4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г. Изменение спроса, 4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г. Средняя цена за кв.м, 4 кв. 2020 г. Изменение цен, 4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г. Россия -9% 23% 98 746 19% Брянск -11% 3% 45 795 35% Волгоград -9% 27% 57 957 26% Воронеж 0% 7% 57 901 19% Екатеринбург 2 раза 2,5 раза 81 343 16% Иркутск -27% -16% 78 147 28% Казань -38% 31% 93 086 19% Калининград -7% 29% 69 192 38% Киров -23% 12% 50 922 13% Краснодар 42% 1% 54 778 17% Красноярск 17% 30% 64 000 17% Москва 18% 2,5 раза 203 444 8% Нижний Новгород -31% 19% 88 491 32% Новосибирск 34% 13% 74 963 17% Омск -46% 26% 45 946 7% Пермь -25% 30% 70 060 15% Ростов-на-Дону 92% 51% 56 613 10% Самара -44% 5% 51 991 2% Санкт-Петербург -1% 64% 140 542 32% Саратов 5% 45% 36 503 22% Севастополь -58% -43% 93 750 29% Симферополь -45% -23% 75 932 7% Сочи -39% 48% 140 847 39% Ставрополь 30% -8% 48 000 11% Томск -44% 9% 65 686 22% Тула 9% 38% 67 685 30% Тюмень -11% -2% 74 557 20% Ульяновск -14% -8% 49 344 15% Уфа -36% 26% 72 075 13% Челябинск 0% 47% 48 014 29% Ярославль -36% 8% 53 203 11%

* По данным Авито Недвижимости: спрос оценивается по числу запрошенных контактов продавца на платформе, которые покупатели отправили за определенный период. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты». Предложение оценивается по количеству объявлений, размещенных пользователями на платформе за отдельный период времени