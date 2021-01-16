Страдания Фатимы отмечается 16 января 2021 года: Традиции и история праздника

Их брак продлился 10 лет и закончился смертью Фатимы. И хотя в исламе было разрешено многожёнство, Али так и не взял второй жены при жизни Фатимы.

3 джумада ас-сани шииты чтят память Фатимы Захры — младшей дочери пророка Мухаммеда

Категория: Исламские праздники

Страдания Фатимы

16 января 2021 г. суббота



3 джумада ас-сани шииты чтят память Фатимы Захры — младшей дочери пророка Мухаммеда.

Фатима бинт Мухаммад (араб. فاطمة بنت محمد‎‎; Мекка, 604 — Медина, 632) — младшая дочь пророка Мухаммеда, проповедника монотеизма и основателя исламской религии, от его первой жены Хадиджи. Единственная из всех детей Мухаммеда дожила до его смерти. Фатима почитается мусульманами как образец богобоязненности и терпения, а также наилучших нравственных качеств. Фатима и её отец относились друг к другу с большой любовью и теплотой. Фатима была первой, кого пророк Мухаммед приветствовал, вернувшись с похода, и последней, с кем он прощался, выходя в него.

Кроме Фатимы я не видел такого человека, чтобы его вид, серьёзность, манера вставать и садиться были так сильно похожи на пророка. Каждый раз, когда Фатима заходила в помещение, посланник Аллаха шёл к ней навстречу, целовал её и сажал на своё место, когда же Посланник Аллаха входил в помещение, Фатима подымалась со своего места, подходила к нему, целовала его и уступала ему своё место. Сахих Тирмизи, т. 2, стр. 319

Фатима родилась в пятом, по некоторым источникам в первом, году после начала пророческой миссии пророка Мухаммеда в Мекке. Её рождение выпало на период, когда курайшиты начали ожесточённо притеснять мусульман. Во время родов служанки Хадиджи покинули её и отказали ей в помощи, и рожать ей пришлось самостоятельно. В соответствии с традицией арабов всех детей Хадиджа отдавала кормилицам из числа кочевых арабов для удаления их от очагов болезней, распространённых среди оседлых арабов, а также для изучения чистого арабского языка. Фатиму же Хадиджа с рождения воспитывала сама.

Первые годы жизни Фатимы совпали с экономической блокадой курайшитов против мусульман, им был перекрыт доступ к продовольствию и занятию торговлей, и мусульмане три года страдали от голода, сосредоточившись в квартале Абу Талиба. В 10-м году пророчества умирают мать Фатимы и её дед Абу Талиб, после чего притеснения мусульман усиливаются, и Фатима становится свидетелем унижений и насилия, предпринимаемых против её отца и его последователей.

После того, как Фатима достигла возраста замужества, к ней приходили свататься многие знатные и богатые женихи. Среди них были такие сподвижники, как Абу Бакр и Умар. Однако Мухаммед с согласия Фатимы выдал её замуж за своего двоюродного брата Али. Это произошло в 622 или 623 году. Махр, данный Фатиме, составил 480 (в некоторых источниках 500) динаров, полученных Али от продажи своей кольчуги. Церемония бракосочетания прошла скромно, как это и приветствуется в исламе.

Их брак продлился 10 лет и закончился смертью Фатимы. И хотя в исламе было разрешено многожёнство, Али так и не взял второй жены при жизни Фатимы. Фатима умерла через несколько месяцев после своего отца, как он и поведал ей перед смертью, в 11 году хиджры. Она завещала, чтобы её тело омыл Али. Из политических соображений Али тайно похоронил Фатиму, место её могилы до сих пор неизвестно. Мусульмане-шииты рассматривают гибель Фатимы как акт мученичества и почитают её память 20-дневным трауром в месяце Джумада аль-уля.

Источник: feast-guide.com