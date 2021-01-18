Придумал хитрый план с алиби и украл аккумуляторов на 70 000 рублей житель Новосибирска

Чтобы скрыть свои противоправные действия, злоумышленник вычистил снег, на котором остались его следы.

Мужчина вынес со склада девять аккумуляторных батарей для грузовых автомобилей

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Инская раскрыли кражу аккумуляторов, совершенную на одном из транспортных предприятий города Новосибирска. Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 38-летний работник компании. Хищение произошло в выходной день поздно вечером, когда на территории почти не находилось персонала. Кроме того, фигурант находился на больничном, что должно было, по его мнению, обеспечить алиби.

Мужчина вынес со склада девять аккумуляторных батарей для грузовых автомобилей и погрузил их в свою машину. Чтобы скрыть свои противоправные действия, злоумышленник вычистил снег, на котором остались его следы. Позднее он привез похищенное на рынок и продал водителям автофургонов. Ущерб от преступления превысил 70 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года. В ходе расследования фигурант признал вину и полностью возместил транспортному предприятию причиненный ущерб.

Источник: УТ МВД России по СФО