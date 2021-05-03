Какие границы открыты с Россией в мае 2021 года: куда можно полететь на майские праздники
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Какие границы открыты с Россией в мае 2021 года: куда можно полететь на майские праздники

1:25:585/3/2021,Мария РодченковаФото: https://pixabay.com
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Поехать в Черногорию в конце апреля можно без обязательного теста и прививки от коронавируса, что делает государство самым доступным для туризма.

Греция должна восстановить авиасообщение с другими странами с 14 мая и отменить ограничение на прием 4000 иностранцев

В апреле Россия закрыла границы с самой популярной страной у туристов - Турцией. Однако есть и другие курорты, куда россияне могут поехать на праздники. О том, куда можно полететь в мае - в нашем материале.

Поехать в Черногорию в конце апреля можно без обязательного теста и прививки от коронавируса, что делает государство самым доступным для туризма. В Хорватию можно попасть с отрицательным тестом, который был сделан незадолго до прибытия. Также в страну разрешено въезжать со справкой о вакцинации от ковида, при этом нужно иметь документ подтверждающий оплаченный отель на время путешествия.

В Армении также придется предоставить тест на коронавирусную инфекцию. Для тех туристов, кто купил путевки в Турцию, но так и не смог полететь туда из-за приостановления авиасообщения, открылись границы с Египтом. У туроператора можно обменять путевку в Турцию на путевку в другую страну с доплатой, и Египет хорош тем, что доплачивать придется немного, в отличие от других государств. Ожидается, что полететь в Египет будет можно после 15 мая.

С конца апреля в Абу-Даби отменили обязательную самоизоляцию для приезжих. Для отдыха ОАЭ потребуется ПЦР-тест и медстраховка, которая, в случае заражения коронавирусом, покроет обсервацию в стране до выздоровления. Уже по прибытии придется пройти заново ПЦР-тестирование и ожидать отрицательный или положительный результат, не выходя из номера. Для отдыха в Болгарии гражданам России необходимо предоставить справку о вакцинации, ПЦР-тест или документ, подтверждающий наличие антител к вирусу. Страна обещала возобновить авиасообщение с 1 мая.

Греция должна восстановить авиасообщение с другими странами с 14 мая и отменить ограничение на прием 4000 иностранцев. Также еще в апреле страна разрешила приезжим не проходить обязательный карантин. В аэропорту гражданам РФ придется показать справку об антителах, результаты теста на ковид или документ, который подтверждает пройденную вакцинацию. Проходить тестирование нужно и детям от 5 лет. Власти Кипра также говорили об открытии границ, но до 9 мая ввели жесткий локдаун, поэтому пока неизвестно, когда будет возможен въезд в страну.

Границы с Грузией открылись еще в феврале этого года, поэтому по прибытию нужно предъявить результаты теста и справку о наличие прививки от коронавируса, если она есть. Также уже в стране через несколько дней после прилета необходимо сдать заново ПЦР-тест за свой счет. Обойдется он от 2 до 4 тысяч рублей. В Казахстане тоже нужно будет показать отрицательный тест. Если его нет, то туристу придется уйти на двухдневный карантин для прохождения тестирования. Такой тест нужен для въезда в Киргизию и Таджикистан.

Шри-Ланка также открыла границы с 1 апреля, но рейсов туда пока нет. Из-за этого попасть в страну можно с пересадками. Кроме этого, нужно подать документы на получения визы, заранее заплатить за два ПЦР-теста, забронировать отель и приобрести медстраховку. Для въезда на Кубу необходимо сдать ПЦР-тест и оплатить страховку. Уже по прилету тест сдается второй раз, причем наличие сертификата о прививке не освобождает от тестирования.

Несмотря на то, что границы открыли некоторые страны Европы и Азии, например, Германия и Япония, въезд туда возможен тем, у кого есть ВНЖ, кто едет на лечение, учебу, по работе. При этом нужно пройти обязательную самоизоляцию до 14 дней.

С 1 мая граждане России, которые прибыли из заграничных поездок, обязаны сделать два теста на наличие вируса в организме. До получения окончательных результатов анализов придется сидеть на карантине.

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