Италия с 3 мая 2021 начинает выдавать туристические визы россиянам
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Италия с 3 мая 2021 начинает выдавать туристические визы россиянам

1:25:315/3/2021Фото: pixabay.com
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В ведомстве уточнили, что из-за коронавируса срок выдачи виз может достичь 10 рабочих дней.

Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз россиянам

Консульство Италии в Москве с 3 мая начинает выдачу обновленных туристических виз россиянам, у которых они истекли после 1 января 2020 года. Об этом говорится на сайте диппредставительства страны в России.

- Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что с 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы. Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021-го, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за коронавируса срок выдачи виз может достичь 10 рабочих дней.

- На настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или стран — участниц Шенгенского соглашения. Обладатели виз должны соблюдать действующие ограничения на совершение поездок, — резюмировали в диппредставительстве Италии в России

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 30 апреля принято решение о въезде до 4 000 россиян в неделю в Греции. Такой порядок будет действовать до 14 мая. К этой дате в стране планируют полностью открыть границы для туристов.

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