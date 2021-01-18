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Особенности традиционных болгарских домов. Аренда и Покупка

15:06 18.01.2021
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Джамал Традиционный болгарский дом разделен на несколько частей - жилую и коммерческую.

Джамал Традиционный болгарский дом разделен на несколько частей - жилую и коммерческую. В свое время в жилой части каждого дома, независимо от имущественного положения его владельца, была комната с общим камином, где хозяйка дома готовила и подогревала воду.

Традиционный болгарский дом

В прошлом зимы были долгими и холодными, и люди, живущие в горных районах, отапливали свои дома и себя непосредственно от каминов и очагов. Огонь из очага обогревал не только гостиную, но и соседнюю комнату. Обычно это была спальня, где спали малыши и другие члены семьи, особенно если дом принадлежал состоятельным болгарам.

Аренда недвижимости в Болгарии - особенности выбора и факторы, влияющие на стоимость

Прекрасный способ привыкнуть к особенностям жизни в Болгарии перед покупкой квартиры - это найти недвижимость в Болгарии в аренду. Переезд сюда не доставит вам больших хлопот. Аренда агентства недвижимости поможет вам в поиске и оформлении документов.

В этой стране легко найти множество предложений по аренде квартир и домов. Стоимость аренды зависит от ряда основных факторов. Такие как время года, удаленность от моря, состояние недвижимости, а также срок аренды. Краткосрочная аренда предлагается в основном на курортах у моря - Святой Влас, Елените, Константин и Елена. А также на горных курортах - Банско, Пампорово и Боровец. Если вас интересует недвижимость в Болгарии в аренду у моря, то на ее стоимость влияет удаленность от побережья и инфраструктура.

Лучшее время для начала поиска

Долгосрочная аренда существенно снизит стоимость проживания в месяц. При аренде недвижимости на длительный срок менее важную роль играет расположение объекта.

В большинстве случаев ближайшие к морю апартаменты или дома бронируются в январе. К апрелю в таких курортных городах, как Несебр или Созополь, доступные для бронирования объекты располагаются на третьей линии. Если говорить об аренде вилл на горнолыжных курортах на новогоднюю ночь, то поиски следует начинать в начале мая. Так как в сентябре доступных вариантов уже не осталось.

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