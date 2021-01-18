Продержали ночь в отделе полиции Химок Алексея Навального . Адвоката к нему не пустили

В ближайшее время его дальнейшую судьбу должен будет решить суд, так как ранее УФСИН по Москве сообщила, что задержала его из-за нарушений условий условно-досрочного освобождения.

Алексей Навальный до сих пор находится в ИВС отдела полиции города Химки

Алексей Навальный до сих пор находится в ИВС отдела полиции города Химки, там он провёл всю эту ночь. В ближайшее время его дальнейшую судьбу должен будет решить суд, так как ранее УФСИН по Москве сообщила, что задержала его из-за нарушений условий условно-досрочного освобождения.

Есть любопытный момент: в материалах по задержанию Алексея Навального, указано точное время, когда это произошло: 20:35, 17 января.

Однако, в половину девятого Навальный ещё только вошёл в здание аэропорта и общался с журналистами, задержание произошло позднее, уже во время прохождения пограничного контроля.

Как утверждают источники, неверное время задержания могло быть указано по ошибке, так часто бывает у полицейских, либо – и это более разумное объяснение – в 20:35 люди, ожидающие Навального, убедились, что он точно вошёл в аэропорт, живой и здоровый и дали окончательную команду на задержание.

Сейчас адвокат Алексея Навального находится возле отдела полиции в Химках, она заявляет, что её не пускают к нему и не дают с ним увидеться, чем нарушают его права.

Источник: t.me/bazabazon