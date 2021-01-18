Запасайтесь водой: Отключат холодную воду 21 января в Бердске. Список счастливчиков

Будет прекращена подача холодной воды

Согласно утверждённому плану мероприятий по монтажу узлов на водопроводах д-160мм и 100мм, идущих на Центр досуга «Сокол» и базу отдыха «Голубое озеро» , для переключения построенного участка водопроводной сети д-160мм к ЖК «Морской» (проектное решение 20.257 НВ)

С 08-00ч. 21.01.2021 года до 14-00ч. будет прекращена подача холодной воды потребителям по следующим адресам : малоэтажная застройка с котельной ИП «Голубев В.А.» , ООО «СЗ «СибАлмаз», спортивно-гостиничный комплекс «Кристалл», МКД и частный жилой сектор по ул. Морская, центр досуга «Сокол» .

С 14-00ч. до 20-00ч. 21.01.2021 года по адресу: база отдыха «Голубое озеро» , частная жилая застройка в районе базы отдыха «Голубое озеро» МКД и частный сектор по ул.Морская.

Источник: mupkbu.ru