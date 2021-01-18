Взламывали машины и похищали оставленное имущество воришки в Новосибирске

Таким же образом злоумышленники действовали на территории г. Томска и г. Барнаула.

В Новосибирске перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в кражах имущества из автомобилей

Заместитель прокурора города Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, обвиняемых в совершении серии краж из автомобилей.

Они обвиняются в совершении 33 преступлений, предусмотренных ст. 158 УК Российской Федерации (кража).

По версии следствия, с сентября 2019 года по январь 2020 года двое мужчин путем сканирования охранных сигнализаций автомобилей вскрывали транспортные средства граждан и похищали оставленное там имущество.

Таким же образом злоумышленники действовали на территории г. Томска и г. Барнаула, похитив имущество потерпевших на общую сумму более 600 тыс. рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в январе 2020 года сотрудники полиции задержали обвиняемых на месте преступления в Ленинском районе г. Новосибирска.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд г. Новосибирска.

Источник: epp.genproc.gov.ru