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Взламывали машины и похищали оставленное имущество воришки в Новосибирске

17:27 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Таким же образом злоумышленники действовали на территории г. Томска и г. Барнаула.

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В Новосибирске перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в кражах имущества из автомобилей

Заместитель прокурора города Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, обвиняемых в совершении серии краж из автомобилей.

Они обвиняются в совершении 33 преступлений, предусмотренных ст. 158 УК Российской Федерации (кража).

По версии следствия, с сентября 2019 года по январь 2020 года двое мужчин путем сканирования охранных сигнализаций автомобилей вскрывали транспортные средства граждан и похищали оставленное там имущество.

Таким же образом злоумышленники действовали на территории г. Томска и г. Барнаула, похитив имущество потерпевших на общую сумму более 600 тыс. рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в январе 2020 года сотрудники полиции задержали обвиняемых на месте преступления в Ленинском районе г. Новосибирска.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд г. Новосибирска.

Источник: epp.genproc.gov.ru

автовор вор кража
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