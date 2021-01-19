Сколько нужно воды на стакан гречки? Лучшие советы для приготовления рассыпчатой сливочной крупы

Гречку не мешают на протяжении варки, если вы хотите получить рассыпчатый гарнир, а перемешивают с маслом лишь после снятия с огня.

Как варить гречку

Налить в кастрюлю холодной воды - в 2 раза больше, чем гречки: на 1 стакан гречки 2 стакана воды. Посолить воду. Поставить кастрюлю на тихий огонь, довести до кипения. Гречку варить на медленном огне, под крышкой, 20 минут. Затем добавить кубик сливочного масла, перемешать и дать настояться 10 минут под крышкой.

Как варить гречку?

Понадобятся - стакан гречки, 2 стакана воды, соль.



всё для варки гречки

Способ приготовления в кастрюле

1. Перед варкой гречку необходимо осмотреть и удалить из неё мусор (камушки, остатки растительности при обработке гречки и т.д.). Дедовский способ - высыпать гречку на стол, так соринки виднее.

перебираем гречку

2. Насыпать гречку в дуршлаг/сито и промыть под холодной водой.

промыть гречку

3. Всыпать промытую гречку в кастрюлю с водой, на наше количество гречки пришлось 2 стакана воды.

всыпать гречку в кастрюлю



4. Включить тихий огонь, накрыть кастрюлю крышкой, довести воду до кипения, затем засечь 20 минут.варка гречки5. Подавать гречку на гарнир со сливочным маслом. По вкусу можно добавить зелень, жаренный лук и прочее.варёная гречкаОпционально, чтобы гречка была рассыпчатой: перед варкой гречки сырую вымытую крупу высыпать на горячую сковородку, пару минут прогреть гречку без масла на среднем огне, - тогда после варки она будет рассыпчатой.раскалить сковородку и прокалить гречку

Гречка в мультиварке

1. Гречку перед варкой перебрать, промыть и для рассыпчатости прокалить в сухой мультиварке на режиме "жарка" в течение 5 минут.



2. Добавить холодную воду в пропорции 1 стакан гречки : 2,5 стакана воды, воду посолить.3. Закрыть крышку мультиварки.4. Настроить мультиварку на режим "Гречка" (или, если нет режима "Гречка", на режим "Молочная каша", "Рис" или "Крупы").3. Варить гречку 20 минут, добавить кубик сливочного масла стороной 2 сантиметра, и перемешать гречку.4. Закрыть мультиварку крышкой и дать гречке настояться в течение 10 минут.

Способ в мультиварке без варки

1. Гречку перед варкой перебрать, промыть и для рассыпчатости прокалить в сухой мультиварке на режиме "жарка" в течение 5 минут, помешивая.

2. Вскипятить чайник воды, залить крутым кипятком гречку так, чтобы она полностью была покрыта им, добавить соль.



3. Настроить мультиварку на режим "поддержание тепла" или "подогрев".4. Настаивать гречку на этом режиме в течение 1 часа.5. Добавить масло в гречку, перемешать и закрыть мультиварку ещё на 10 минут.

Рецепт в пароварке

1. Выложить гречку в чашу для круп или в миску для СВЧ, воду влить 1 стакан к гречке, а в специальную ёмкость для воды налейте пару стаканов.

2. Слегка посыпать гречку солью, готовить 40 минут. После приготовления добавить сливочное масло и перемешать.

Ускорит ли варку скороварка?

Гречку в скороварке варить 10 минут, но сначала нужно дождаться закипания и набора давления, а после варки - сброса давления, на выходе получается то же время. Поэтому скороварку для варки гречки следует использовать только в случае, если вам нужно сварить полную кастрюлю крупы, но и тут экономия времени составит не больше 10-15 минут.

Тонкости в микроволновой печи

Гречку выложить в кастрюлю для микроволновки в соотношении 1:2 с водой, накрыть крышкой; поставить в микроволновку на максимальную (800-1000 Вт) мощность 4 минуты, затем 15 минут на средней мощности (600-700 Вт).

Как варить гречку в пакетике?

Кастрюльку с 1,5 литрами воды поставить на огонь, вскипятить, посолить и опустить пакетик с гречкой. Варить гречку в пакетике 15 минут, затем достать пакет из кастрюльки с помощью вилки, разрезать и выложить варёную гречку в блюдо.

Фкуснофакты

Сколько взять гречки на 1 порцию?

На 1 взрослую порцию гарнира весом 250 грамм достаточно отмерить половину стакана сухой гречки, или 80 грамм.

Сколько гречки получится из 200 грамм?



Из 200 грамм крупы получится 600 грамм готовой гречки.

Обязательно ли перебирать гречку?

Да, чтобы в готовый гарнир не попал растительный мусор и камушки, очень опасные для зубов.

В какой кастрюле лучше варить гречку?

При варке гречки рекомендуется использовать толстостенную кастрюлю или казан.

Сколько воды взять для варки гречки?

В пропорции 2/1. Воды нужно в 2 раза больше, чем гречки. Например, на 1 стакан гречки - 2 стакана воды.

В какую воду класть сырую гречку?



Гречку заливают холодной водой. Если всыпать гречку в горячую воду, ничего страшного не случится, но гречка будет вариться на 3-5 минут дольше.

Когда вкуснее солить гречку при варке?

Гречку солят в начале варки, закладывая гречку в подсоленную воду. Если посолить гречку в конце варки, соль не полностью впитается в крупу и вкус будет не таким органичным.

Мешают ли гречку при варке?

Гречку не мешают на протяжении варки, если вы хотите получить рассыпчатый гарнир, а перемешивают с маслом лишь после снятия с огня. Но если вы хотите получить рассыпчатую кашу, каждые 2 минуты хорошо перемешивайте кашу.

Нужно ли гречку настаивать после варки?

Чтобы гречка стала ещё мягче и хорошенько напиталась сливочным маслом, гречку не просто настаивают, а предварительно укутывают в одеяло и держат в тепле 20-30 минут.

Какова калорийность варёной гречки?



95 ккал/100 грамм гречки, если добавить масло - 120 ккал/100 грамм.

Как варить гречневую кашу на молоке?

На 1 стакан гречки влейте 4 стакана молока и варите под крышкой 35 минут после закипания, иногда перемешивая. Получится средней вязкости каша, в которую по вкусу добавляют сахар, соль и сливочное масло.

Как меняется объём гречки при варке?

Объём гречки при варке увеличивается в 2 раза.

Что делать, если гречка слишком солёная?

Залейте гречку кипятком, дайте постоять несколько минут, чтобы вода впитала соль, и слейте воду. Либо смешайте с пресным ингредиентом. Либо добавьте фарша и овощей, и пожарьте котлеты.

Как максимально быстро сварить гречку?



Доведите воду до кипения на максимальном огне, а сразу после закипания уменьшите огонь до среднего. Ещё воду можно вскипятить в чайнике, и варить в кипятке 20 минут.

Можно ли варить гречку на сковороде?

Варить гречку на сковороде можно, пропорции воды и крупы, а так же время варки и способ приготовления аналогичны приготовлению в кастрюле.

Сколько стоит гречка?

В магазинах Москвы - от 45 руб./1 килограмм (в среднем по Москве на июнь 2020 года).

Что добавить в гречку для аппетита?

В варёную гречку вкусно добавить сок лимона или лайма, а также соевый или томатный соус.

Можно ли есть недоваренную гречку?



Недоваренную гречку есть нельзя, так как она вредна для здоровья. Её нужно доварить, добавив в кастрюлю немного кипятка, либо сварить гречку заново из сырой крупы.

Как варить гречку в пакетике?

Кастрюльку с 1,5 литрами воды поставить на огонь, вскипятить, посолить и опустить пакетик с гречкой. Варить гречку в пакетике так 15 минут, затем достать пакет из воды, достать его из кастрюльки с помощью вилки, разрезать и выложить из пакетика в блюдо.

Как варить гречку с мясом?

Обычно берут на каждый стакан гречки 250-300 граммов мяса говядины или свинины. Первым делом в толстостенной кастрюле или на сковородке обжаривают мясо, нарезанное брусочками. Для подрумянивания вполне достаточно 10 минут на среднем огне, но помешивать нужно часто, чтобы мясо не подгорело, подсолить лучше сразу. Затем к мясу добавляются рубленные или тёртые овощи - лук и морковь, и обжариваются ещё 5 минут до уверенной румяности. В самом конце добавляется гречка и вливается вода. Через 30 минут гречка с мясом готова.

Как варить гречку с грибами?

На 300 грамм свежих или замороженных грибов возьмите 1 стакана гречки. Сначала жарим грибы, лучше на луковой зажарке, доведённой до золотистости. Грибы должны хорошо ужариться в размере, на дне сковородке не должно быть бульона. Дальше выкладываем гречку и вливаем горячую воду, перемешиваем и тушим под крышкой 30 минут. Вкусно подать с рубленной зеленью.

Как варить гречку с овощами?



Для этого блюда можно взять овощи на свой вкус: помидоры, болгарский перец, морковь, репчатый лук, сельдерей и т.д. Пропорции - на 1 стакан гречки около 300 грамм овощей. Овощи почистить и порубить/натереть по вкусу, затем обжарить на сливочном масле в течение 10 минут. Теперь дело за гречкой: она всыпается в овощную смесь и заливается кипятком. Через 20 минут будет готово.

Источник: timeboil.ru