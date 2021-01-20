Цистит лечение в домашних условиях быстро таблетками. Топ -5 лучших средств

При цистите могут успешно применяться как синтетические антимикробные, уросептические препараты, так и растительные таблетки от цистита у женщин.

Многие средства прошли проверку временем и активно назначаются пациентам в лечебных и профилактических целях

Частые позывы в туалет, жжение и рези, выделение капель мутной мочи – все эти симптомы цистита знакомы многим женщинам и некоторым мужчинам. Заболевание всегда застает врасплох, и нужно выбрать для себя лучшие таблетки от цистита для женщин, чтобы помочь устранить воспаление и предотвратить его последующие эпизоды.

Цистит недаром считается «женской» патологией. Он встречается у молодых девушек и зрелых женщин в 10 - 15 раз чаще, чем у мужчин. Это связано с особенностями женской анатомии – уретра у женщины тесно контактирует со слизистыми гениталий, где много микроорганизмов, в том числе – условно-патогенных. Они могут легко проникать вверх по уретре из-за того, что она достаточно короткая и широкая. В результате, возникает раздражение и воспаление стенок мочевого пузыря.

Проявления болезни достаточно яркие и типичные – боль и рези при мочеиспускании, отделение мочи по каплям со спазмами и дискомфортом, жжением, общим недомоганием, температурой и слабостью. Важно подчеркнуть, что цистит – это серьезная патология, он требует пристального внимания врача и активного лечения. В противном случае или при попытках самостоятельного устранения симптомов, применения нетрадиционных методов лечения, инфекция может распространиться вверх, по мочеточникам до почек.



Для лечения цистита применяется комплексный подход, включающий в себя борьбу с инфекцией (в подавляющем большинстве случаев это микробы), а также подавление воспаления, нормализация оттока мочи и укрепление иммунитета. Только врач после полного обследования и установления точного диагноза, определения конкретной микрофлоры, вызвавшей воспаление, может подобрать лучшие таблетки от цистита для женщин и распишет схему лечения. Если заниматься самолечением, воспаление может быть только временно приглушено, что приведет к развитию хронического цистита, лечить который гораздо сложнее.

В случае хронического течения цистита необходимы препараты, которые используются как в острой фазе воспаления, так и при ремиссиях, для предотвращения рецидивов. В продаже сегодня есть множество препаратов, которые могут устранять симптомы цистита, но они имеют разный принцип действия и состав, подбирать их нужно правильно, грамотно комбинируя между собой.

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При цистите могут успешно применяться как синтетические антимикробные, уросептические препараты, так и растительные таблетки от цистита у женщин. Многие средства прошли проверку временем и активно назначаются пациентам в лечебных и профилактических целях.

1. Фурадонин

Выпускается в таблетках в двух дозировках, относится к синтетическим противомикробным препаратам, отпускается по рецепту врача. Он обладает высокой эффективностью в отношении большинства микробов, вызывающих как острый цистит, так и хронический. Активно разрушает стенку бактериальных клеток, выводит их из организма с мочой.

На фоне приема препарата улучшение наступает через 2 - 3 дня, но курс лечения нужно закончить полностью. Он обладает антимикробным и легким противовоспалительным действием, хорошо выводится с мочой. Создавая высокие концентрации в почках и мочевом пузыре.

Одно неприятное действие лекарства – он негативно влияет на микрофлору кишечника, поэтому важно соблюдать рациональную диету и принимать пробиотики для поддержки микробного сообщества кишечника.

2. Нитроксолин (5-НОК)

Синтетический препарат антимикробного действия выпускается в таблетках, отпускается по рецепту врача. Действующее вещество нитроксолин обладает антимикробной активностью в отношении самых частых возбудителей цистита, особенно – грам-отрицательных. Препарат принимают курсом, в зависимости от формы болезни он может длиться до 2 - 3 недель, эффект наступает уже со 2 - 3 суток, но нужно пройти полный цикл лечения, чтобы не было рецидивов.

Из побочных эффектов можно отметит расстройства пищеварения, но они бывают редко. И еще одно неудобство препарата – его пьют несколько раз в день по 1 - 2 таблетки.

3. Фурамаг

Препарат синтетического происхождения, выпускается в капсулах, продается по рецепту врача. В основе лежит действующее вещество фуразидин, антибактериальный препарат с широким спектром действия, подавляющий рост патогенной флоры в мочевых путях. Препарат практически не формирует резистентности микробов, может применяться как при острых формах цистита, так и при хроническом процессе с частыми рецидивами. Помогает подавлять активность бактерий и синтез ими токсинов, помогает в укреплении местной резистентности слизистой мочевого пузыря.

Курс лечения составляет в зависимости от тяжести от 7 до 10 суток, облегчение наступает уже со 2 - 3 суток. Почти не провоцирует побочных эффектов, за исключением легких пищеварительных расстройств.

4. Цистон

Препарат растительного происхождения, в таблетках, отпускается без рецепта врача. В состав входят экстракты растений – двуплодник, марена сердцелистная, камнеломка, соломоцвет и сыть пленчатая. Они обладают бактерицидным и противовоспалительным эффектами, легким мочегонным действием, снимают спазм мочевых путей и помогают в выведении солей и мочевого песка.

Хотя антибиотический эффект ниже, чем у синтетических препаратов, лекарство обладает меньшим спектром побочных действий и противопоказаний. Обычно назначается для профилактики обострений или в комбинации с синтетическими антимикробными препаратами для усиления эффекта. Разрешен у беременных и кормящих, но требует длительного приема, до 3 месяцев, так как обладает накопительным эффектом.

5. Фитолизин

Еще один препарат растительного происхождения, выпускается в форме капсул или пасты, продается без рецепта врача. В составе содержатся экстракты хвоща полевого, корневища пырея, репчатого лука, обыкновенной петрушки, птичьего горца. Обладает комплексным эффектом в отношении мочевыделительной системы – слабым антибактериальным эффектом, противовоспалительным и спазмолитическим, мочегонным эффектом.

Используется для профилактики обострений или в комплексном лечении острых и хронических циститов, совместно с антибиотиками. Курс лечения длительный – от 14 до 40 дней, в зависимости от назначения врача. Препарат хорошо переносится, но паста имеет специфический вкус и запах, не все пациенты ее хорошо переносят.

Как выбрать таблетки от цистита для женщин

Опираясь на принципы лечения болезни, можно определить, как выбирать таблетки от цистита для женщин. Прежде всего, нужно определить вид воспаления – острое или хроническое (в стадии обострения или ремиссии). На основании этого будет выбираться лекарство, в том числе с учетом чувствительности возбудителя, определенного по результатам посева мочи.

Прежде всего, учитывается вид препарата – синтетические или растительные. Первые действуют активнее, но имеют больше побочных эффектов. Растительные лекарства мягче в действии, но их эффект не такой выраженный, они часто дополняют основное лечение или используются для профилактики.

Важно учитывать эффективность средства в отношении конкретного микроба, особенно при назначении антибиотиков и уросептиков.

Важно оценить форму выпуска и частоту приема, если необходимо активное лечение в домашних условиях, это могут быть таблетки, растворы, порошки или суспензии.

Важно оценить переносимость препаратов, выраженность побочных эффектов при приеме лекарства, а также воздействие лекарств на имеющиеся хронические патологии.

Также важно при выборе ориентироваться еще и на эффекты препарата в отношении лечения и профилактического приема. Многим людям с хроническим циститом назначают длительный прием таблеток для профилактики обострений, и важно, чтобы эти препараты не давали выраженных побочных эффектов.

Любые возникающие вопросы, противопоказания и возможные неприятные ощущения во время лечения нужно обсуждать с врачом, только он может скорректировать схему и заменить одно лекарство другим, с аналогичным действием.

Популярные вопросы и ответы

По поводу лечения циститов у женщин и их профилактики, выбора наиболее подходящих препаратов мы побеседовали с урологом, специалистом УЗИ-диагностики, врачом высшей категории Центра Медицины катастроф Юрием Бахаревым.

Почему может появиться цистит у женщины?

Причин для развития цистита много – это инфекции, передаваемые при половых контактах, различные заболевания гинекологического профиля, включая острые и хронические воспалительные процессы органов малого таза. Возможен занос микробов с током крови из очагов хронической инфекции в носоглотке, на фоне снижения иммунитета и частых простуд.

Нередко циститы возникают при беременности и после родов на фоне гормональных изменений и снижения иммунной защиты слизистых оболочек. У части женщин, предрасположенных к мочекаменной болезни, воспаление могут провоцировать соли и мелкие конкременты, отходящие из почек и травмирующие слизистые.

Предрасполагают к циститам частые переохлаждения, нерациональное питание, дефицит жидкости, что приводит к концентрации и застою мочи.

Что делать, если у женщины появился цистит?

При первых же признаках цистита необходимо обращение к урологу или терапевту. Важно начать лечение как можно раньше, чтобы не допускать перехода инфекции в хроническую форму. Врач подберет правильные антибиотики на основе данных по посеву мочи и дополнит их прием растительными препаратами, отрегулирует питьевой режим и диету, чтобы устранить раздражение слизистой пузыря.

Можно ли женщине самой заниматься лечением цистита?

Этого делать не стоит, не всегда причина только в заносе кишечной палочки с кожи промежности, и в некоторых случаях циститы могут быть грибковым и или асептическими (воспаление без микробов). В таких случаях схема лечения будет меняться, подобрать лекарства может только врач.

Источник: kp.ru